将水资源战略做短期和长期规划 泰媒吁政府改进整个流域防洪工作

（曼谷讯）泰国南部尚未迎来雨季降水，就有多个地区被洪水淹没，《曼谷邮报》在一则评论中呼吁政府改进整个流域的防洪工作，将水资源战略规划成短期和长期框架，以打破洪灾与旱灾的不断循环。

受不断增强的季风影响，泰国南部地区近两个月持续出现强降雨，许多地区包括旅游名胜地普吉岛遭到水淹。媒体发布的照片显示，部分洪灾地区的房屋完全被淹没。

据报道，过去两个月已有数人被洪水淹死，其中包括北榄坡府一名前国会议员，他本月21日在开车时，连车带人遭洪水冲走。

数个府的数百名居民至今也无家可归，巴育政府上周已经拨出庞大预算，准备为灾民提供救援物资，但许多灾民抱怨救援姗姗来迟，他们只能依靠自己的机智来渡过难关。

《曼谷邮报》在评论中指出，泰国国家水资源办公室作为一个伞式组织，本应该协调行动共享资源，但实际上却只是一个跛脚鸭。救援和预防工作迟缓，加上水资源管理不善，令泰国洪涝灾害变得愈发糟糕。

评论称，虽然政府在治理洪灾时优先考虑一些地区是可以理解的，但当局似乎过度保护工业区和市中心商业区，以致于住在不宜居住地区的居民只能自生自灭。

此外，每次发生严重洪灾时，当局都承诺采取行动，但随着雨季的结束和干旱的到来，短期主义再次主导政府的思想，原本制定的长期计划很快被搁置了。若没有适当的协调策略，洪灾和干旱就只会交替出现。

评论认为，泰国政府必须考虑到气候变化日益严重的威胁，采取相对的财政措施，在雨季来临时实施“洪水税”，以支付更持久的维修费用。

在人道主义援助方面，地方政府应该在受灾之际就立刻设立救援中心，接济无家可归的灾民，确保他们有临时住宿和三顿温饱。

当局还应该采纳能够允许这两种极端气候因素相互提供解决方案的计划，例如，将洪水从被淹没的社区分配到干燥地区，这不但有助于降低水位，也能使受影响地区变得宜居。

更重要的是，有关当局不应该再有令人无法接受的偷工减料行为。评论强调，采取行动战胜不作为，加之不期待回报的努力，才是应对这种恶劣天气的最佳方法。