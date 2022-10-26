旅游部长：总统即将颁布政令 菲将取消室内戴口罩规定

据菲媒报道，菲律宾旅游部长弗拉斯科透露，总统的行政命令下达后，人们只有在公共交通和医疗设施须强制戴口罩。不过，当局建议年长者及患有疾病的人士在室内应继续戴口罩。

（马尼拉综合讯）菲律宾总统小马可斯即将颁布行政命令，取消室内强制戴口罩的规定。随着东南亚各国陆续松绑冠病防疫措施，大多数国家如今已不再强制人们戴口罩。

据《菲律宾星报》报道，菲律宾旅游部长弗拉斯科（Christina Frasco）星期二（10月25日）在记者会上透露，总统的行政命令下达后，人们只有在公共交通和医疗设施须强制戴口罩。不过，当局建议年长者及患有疾病的人士在室内应继续戴口罩。

小马可斯上个月已颁布行政命令，不强制民众在户外戴口罩。但菲律宾卫生部当时认为口罩令应继续执行，以防止病毒传播。卫生部本月初也警告，如果民众不戴口罩及遵守社交安全距离等措施，菲律宾的每日新增病例可能达4000起至8000起。

过去一周，菲律宾新增了1万2000起新病例。当地上周也发现了第一起奥密克戎变异毒株XBB病例，毒株证实已在本土传播。

询及政府是否担心解除戴口罩规定后，将导致XBB和XBC变异毒株扩散，弗拉斯科说：“我们不能以大流行的视角继续下去，因为我们必须给国家发展的机会，在维持基本卫生准则的同时，也须保障生计和经济。”

东南亚大多数国家自今年中已陆续放宽戴口罩和边境管制措施；除了缅甸和老挝，大多数国家目前已不再强制人们在户外及室内戴口罩。

未接种者出发前24小时 检测呈阴即可入境

弗拉斯科星期二也宣布，菲律宾将进一步松绑旅游限制，未接种冠病疫苗者只须在出发前24小时进行抗原快速检测（ART），结果呈阴性即可入境。旅游部尚未宣布这项新措施的生效日期。

弗拉斯科说，小马可斯政府希望向世界展现菲律宾的开放，以及准备好迎接游客和投资的态度。“我们相信政府解除这些禁令后，将造福数百万菲律宾人的生活，并振兴旅游业。”

另一方面，菲律宾旅游业也展现了复苏迹象。上周举办的第21届菲律宾旅游展，两天内创下了1亿7260万比索（下同，约418万新元）的销售纪录，高于疫情前的水平。过去四年，这个针对外国旅游业者的旅游展，销售额介于4300万比索至9480万比索。

弗拉斯科将这项成绩归功于旅游业的推广活动，并认为这体现了菲律宾旅游业的乐观前景。