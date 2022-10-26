土团党指安华性侵案未了结 不应成为希盟首相人选

（吉隆坡综合讯）土著团结党最高理事阿都拉迪夫认为，希盟不应该宣布希盟主席安华为首相人选，因为安华遭前助理尤索夫起诉性侵的案件还未结束。

阿都拉迪夫是原任柔佛土团党丰盛港区国会议员，也是看守首相署部长。他星期二（10月25日）发文告指出，各党提名的首相人选，必须是适合提交给国家元首的名字。“希盟因此必须负责并审查其首相人选。”

阿都拉迪夫说：“按照全球惯例，领导人在法庭上面临性犯罪指控时，就必须退出任何选举或卸下政府职位，直到法庭完成审讯。”他认为：“在高庭裁决尤索夫案之前，安华没资格被希盟提名为首相。”

尤索夫2018年9月至2019年5月担任安华办公室的助理，过后因纪律问题被开除。他2021年7月14日在吉隆坡高庭对安华提出民事诉讼，指控安华2018年10月在住所鸡奸他。安华否认尤索夫的说法并提出反诉。这是安华第三次面对鸡奸指控。

安华1998年9月遭时任首相马哈迪革除副首相职位后，同年10月被控鸡奸和渎职。控状指安华鸡奸司机阿兹占而抵触刑事法典。安华隔年被判鸡奸罪名成立，入狱九年。联邦法院2004年推翻判决，改判安华鸡奸罪名不成立，安华因此重获自由。

10年后，安华的前助理赛夫2018年指控安华鸡奸他，安华随即被捕和提控。经过两年审讯，吉隆坡高庭2012年1月宣判安华无罪，控方随即上诉。上诉庭2014年3月推翻吉隆坡高庭的判决，改判安华罪名成立和入狱五年，安华过后上诉至联邦法院。联邦法院2015年2月驳回安华的上诉，维持上诉庭判决。希盟2018年5月在大选获胜并争取到国家元首全面特赦后，安华才获释出狱。