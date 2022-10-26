马来西亚大选2022

安华提议各首相人选公开辩论 依斯迈拒绝并指非马政治文化

来自 / 联合早报

发布 / 2022年10月26日 5:00 AM

马国看守首相依斯迈（中）在武吉阿曼警察总部听取汇报时，回答记者提问并拒绝了希盟主席安华就各阵营首相人选公开辩论的提议。左为警察总长阿克里沙尼，右为副警察总长纳沙鲁丁。（马新社）
马国看守首相依斯迈（中）在武吉阿曼警察总部听取汇报时，回答记者提问并拒绝了希盟主席安华就各阵营首相人选公开辩论的提议。左为警察总长阿克里沙尼，右为副警察总长纳沙鲁丁。（马新社）

字体大小:

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党希盟主席安华日前提议各阵营的首相人选在第15届全国大选投票前公开辩论。看守首相依斯迈沙比里拒绝了安华的提议，并指公开辩论并非马国的政治文化。

安华上星期三（10月19日）晚间在彭亨州希盟大选造势活动呼吁国阵、国盟与希盟等阵营的首相人选，在竞选活动期间公开进行政策辩论。“让我们就经济政策与政治稳定等课题展开辩论，让选民来评估。”

依斯迈星期二（10月25日）在武吉阿曼警察总部出席“大选与水灾汇报会”后的记者会受询时回应道，这样的辩论并非马国的政治文化，马国也从未有过这样的先例，这也不会带来任何好处。“即使我们展开辩论，安华也只会把时间放在他的竞选宣言，并天花乱坠的许下承诺。”

此外，依斯迈也说，为了应付年底可能发生的水灾，政府已经部署6万9325名救援人员。其中包括警方2万1018人、军方1万8511人、消防局1万4829人、民防部队1万零510人，以及志愿警卫团4367人。

他说，政府在全国设置6010个水灾临时收容中心，其中2010个同时也是第15届全国大选的投票站。他表示，警方在投票日当天将部署5万8227名警察。

依斯迈说，政府的部署只是未雨绸缪，这并不意味全国各州都将发生水灾，也不意味上述2010个作为投票站的临时收容中心都将受水灾影响。

据选举委员会透露，马国这次大选将有36万3515名选举工作人员、8958个投票中心，以及3万8348个投票室。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容