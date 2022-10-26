安华提议各首相人选公开辩论 依斯迈拒绝并指非马政治文化

（吉隆坡综合讯）马来西亚反对党希盟主席安华日前提议各阵营的首相人选在第15届全国大选投票前公开辩论。看守首相依斯迈沙比里拒绝了安华的提议，并指公开辩论并非马国的政治文化。

安华上星期三（10月19日）晚间在彭亨州希盟大选造势活动呼吁国阵、国盟与希盟等阵营的首相人选，在竞选活动期间公开进行政策辩论。“让我们就经济政策与政治稳定等课题展开辩论，让选民来评估。”

依斯迈星期二（10月25日）在武吉阿曼警察总部出席“大选与水灾汇报会”后的记者会受询时回应道，这样的辩论并非马国的政治文化，马国也从未有过这样的先例，这也不会带来任何好处。“即使我们展开辩论，安华也只会把时间放在他的竞选宣言，并天花乱坠的许下承诺。”

此外，依斯迈也说，为了应付年底可能发生的水灾，政府已经部署6万9325名救援人员。其中包括警方2万1018人、军方1万8511人、消防局1万4829人、民防部队1万零510人，以及志愿警卫团4367人。

他说，政府在全国设置6010个水灾临时收容中心，其中2010个同时也是第15届全国大选的投票站。他表示，警方在投票日当天将部署5万8227名警察。

依斯迈说，政府的部署只是未雨绸缪，这并不意味全国各州都将发生水灾，也不意味上述2010个作为投票站的临时收容中心都将受水灾影响。

据选举委员会透露，马国这次大选将有36万3515名选举工作人员、8958个投票中心，以及3万8348个投票室。