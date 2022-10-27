马国元首亲民长情 13岁就认定元首后

马来西亚国家元首苏丹阿都拉的亲民作风深入民心，虽贵为一国元首，但他多次放下身段，亲自关心民众，还曾为驻守皇宫外的媒体打包午餐。他跟元首后的爱情故事也让人津津乐道，两人十多岁就认识，继而谈恋爱最终共结连理。

应哈莉玛总统邀请，马国国家元首苏丹阿都拉及元首后星期二（10月25日）到新加坡进行三天的国事访问。

李显龙总理（右二）和夫人何晶（左一）星期三会见苏丹阿都拉（左二）和夫人东姑阿兹莎（右一），并为他们设午宴。（通讯及新闻部提供）

李显龙总理和夫人何晶星期三（10月26日）也会见了苏丹阿都拉伉俪，并为他们设午宴。

苏丹阿都拉登上元首之位已两年多，他在马国因为作风亲民而深受民众爱戴。

作风亲民毫无架子

2019年9月，在元首华诞日封赐有功人士时，苏丹阿都拉看到一名受封者行动不便，于是亲自走下宝座颁授勋衔，令在场人士大为感动。

苏丹阿都拉还多次为遇到麻烦的人伸出援手。2019年8月，他遇到一名因汽车抛锚而感到无助的女子后，停下车给予慰问，甚至协助女子检查汽车。

同年11月，苏丹阿都拉先后目睹了两场车祸，均亲自下车关心车祸情况。

苏丹阿都拉亲自分发饮料给皇宫外的记者。（互联网）

对于媒体工作者，苏丹阿都拉同样照顾有加。2020年2月，前首相马哈迪突然辞职，马国政坛再次风起云涌，许多记者驻守在皇宫外等消息。

苏丹阿都拉体恤记者们在烈日下坚守岗位的辛苦，亲自分发快餐和饮料给他们，还表示“这只是给大家的小小举动”。

贵为国家元首，苏丹阿都拉也不耍特权，被发现在快餐店排队买炸鸡，受到网民狂赞。

作风亲民的苏丹阿都拉自己排队买炸鸡。（星洲网）

谈及自己的亲民作风时，苏丹阿都拉说，他这么做不是要获得赞美、掌声和功劳。

他说，这种品格源于祖父和父亲“君民不分离”的教导。“我经常认为，我也是人民，我不认为我是君主。如果可以走入民间，我会这么做。”

13岁爱上元首后

除了作风亲民，元首和元首后东姑阿兹莎阿米娜力的爱情故事，也让马国民众津津乐道。

据报道，两人早在少年时期就暗生情愫，那时他们还只是13岁的彭亨王子和12岁的柔佛公主。

苏丹阿都拉和元首后是对恩爱的夫妻。（Facebook/ Istana Negara）

元首后三年前分享她和元首的爱情故事时说，尽管父王很严厉，早恋在当时也不被允许，但她和元首还是借助一封封情书互诉爱意。

经过13年的爱情长跑之后，两个有情人终成眷属，婚后育有四个儿子和两个女儿。

虽然鹣鲽情深，但苏丹阿都拉还是纳了一个小他十多岁的王妃朱丽娅·赖斯。

王妃朱丽娅·赖斯（右）已经多年没有露面。（互联网）

朱丽娅·赖斯为苏丹阿都拉生下了三个女儿，但婚后不久就慢慢淡出公众视野，至今已20多年。

对于她“消失”的原因，有多种说法，比较可靠的消息说，这名王妃无法忍受皇室严格苛刻，没有自由的生活；也为了避免与元首后产生冲突，而被苏丹阿都拉安排到英国生活。