亚细安外长特别会议：应对缅甸定落实五点共识时间表

亚细安外长在印度尼西亚首都雅加达召开特别会议，对缅甸境内暴力冲突持续升级和五点共识未取得进展表示失望，并重申了五点共识的重要性，强调必须通过具体、务实和有时限的行动，以加强落实力度。

亚细安同意应该对缅甸定下落实五点共识的“具体”时间表，下个月的亚细安峰会将讨论还须对缅甸问题采取什么步骤。

亚细安外长星期四（10月27日）在印度尼西亚首都雅加达召开特别会议，检视五点共识提出18个月的落实进展。

会议对于缅甸境内暴力冲突持续升级和五点共识未取得进展表示失望，并重申五点共识的重要性，强调须通过具体、务实和有时限的行动，以加强落实力度。

轮值主席国柬埔寨会后发表声明说，缅甸局势依然严峻脆弱，但这不是因为亚细安和缅甸特使缺乏努力，而是基于缅甸“数十年来持久冲突的复杂性和艰巨性”。

声明说，下个月的亚细安峰会将讨论对于缅甸问题还应采取哪些步骤。亚细安峰会及东亚合作领导人系列会议将从11月8日至13日在柬埔寨首都金边举行。

声明也透露，大会邀请缅甸派出一名非政治代表出席，但未得到回应。

缅甸军方去年2月发动政变，推翻民选政府夺权后，国内一直动荡不安。去年4月，亚细安与缅军政府达成五点共识，希望为缅甸带来和平。五点共识包括停止暴力镇压、与国内各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受人道救援，以及允许亚细安特使访缅。不过，军政府至今未落实这一系列和平建议。

近来，缅甸境内暴力事件不断，包括永盛监狱爆炸案、克伦邦冲突，以及克钦邦星期天（23日）一场演唱会遭政府军空袭，导致约80人伤亡。

对克钦邦空袭造成伤亡 亚细安外长感遗憾

新加坡外交部长维文医生会后发声明说，亚细安外长对克钦邦空袭造成伤亡感到遗憾。新加坡对五点共识未取得进展、缅甸暴力升级，以及当地局势恶化深感失望。

他呼吁缅甸军政府加速全面落实五点共识，包括允许亚细安缅甸问题特使接触所有利益相关方，并迅速、公平及透明地为有需要者提供人道援助。他也敦促各方进行建设性的对话，寻求符合缅甸人民利益的和平解决方案。

此前，缅甸457个公民社会组织联署致函亚细安，要求舍弃五点共识，改而与缅甸平民领袖及民族团结政府合作。

印尼外长蕾特诺在记者会上重申，亚细安与军政府的接触只是所有应有接触的一部分，缅甸各方之间进行对话也很重要，亚细安会对此提供便利。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院资深研究员佘丽莲接受《联合早报》访问时说，虽然多方质疑五点共识的有效性，但亚细安料不会放弃这个和平方案。“亚细安能做的是检讨五点共识，并做出调整和加强。”

她认为，落实五点共识的最大挑战是缅军不配合。

此外，亚细安国家在缅甸问题上看法不尽相同，但这个区域组织向来强调协商与共识，因此预料短期内它处理缅甸问题的方式不会有太大的改变。