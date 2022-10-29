马华两前总会长重出江湖 廖中莱与翁诗杰宣布参选

（文冬／吉隆坡综合电）马华两名前总会长廖中莱及翁诗杰双双宣布在第15届大选重出江湖。

其中，廖中莱会再次上阵彭亨州文冬国会选区，翁诗杰则改投沙巴民兴党，预计会回到过去连任多届的雪兰莪州班登国会选区参选。

廖中莱星期五（10月28日）在文冬出席活动时说，他是经过深思熟虑才决定再次参选，主要考量的两大因素是马国华社的前途，以及文冬未来的发展。

廖中莱是文冬前任国会议员，从1999年开始连续四届大选胜出，但在2018年第14届大选中不敌反风败给民主行动党候选人黄德。

他暗批黄德胜出后没有好好发展文冬。他指出，他过去担任文冬区国会议员时，一心打造文冬成为吉隆坡的后花园，但2018年落选后，文冬的发展也跟着停顿了五年。

他说：“我再战文冬，不光是我在哪里跌倒就从哪里站起来的个人问题，而是关系到全体文冬人的未来。文冬有了东海岸铁路和中枢大道，很快就能打造大文冬。但文冬的发展列车脱轨了，如何重新衔接起来继续往前走，就需要大家的力量了。”

针对民行党撤换黄德，改由原任吉打里州议员雪芙拉上阵文冬国会选区，廖中莱被询及会否担心雪芙拉能吸引更多马来票时指出，文冬马华和巫统向来合作无间，相信这次大选国阵成员党也会团结一致，互相帮忙。

民行党星期三（10月26日）宣布雪芙拉取代黄德上阵文冬后，黄德扬言要以无党籍身份在文冬参选。一旦属实，文冬在这次大选会出现至少三角战。民行党内讧加上廖中莱重出江湖，势必让文冬成为本届大选的焦点战区之一。

另据《星洲日报》报道，翁诗杰受访时透露，数个月前沙巴民兴党主席沙菲益向他提出邀约，经慎重考虑后，他决定以“资深新鲜人”的姿态参加本届大选。

翁诗杰是在2017年退出马华。至于会在哪个选区上阵，他说倾向于回到熟悉的选区，并已到“老选区”雪州班登了解民意。

马国第15届大选将在11月5日提名，19日投票。