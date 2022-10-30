马国选前民调：希盟国盟要在马来区突围不易

独立民调机构巧思中心执行主任希索慕丁指出，2018年第14届大选时，希盟能在马来选民占多数的选区胜出，主要是因为与土著团结党合作。但土团党现在已和伊斯兰党及民政党组成国盟，因此本届大选希盟和新的祖国行动阵线要保住一些马来选区非常困难。

（吉隆坡／亚罗士打综合讯）马来西亚的民调显示，如果第15届全国大选的选票流向同马六甲及柔佛州选举相似，国民阵线（国阵）很可能在马来西亚半岛71个马来选民超过七成的国会选区胜出。换言之，希望联盟（希盟）和国民联盟（国盟）要在马来区突围并不容易。

根据独立民调机构巧思中心（Ilham Centre）的调查，最得民心的是国阵（36%），其后依序是希盟（14%）和国盟（12%）。22%受访者选择其他，另15%没有属意的政党联盟。

巧思中心执行主任希索慕丁指出，2018年第14届大选时，希盟能在马来选民占多数的选区胜出，主要是因为与土著团结党合作。“但土团党现在已和伊斯兰党及民政党组成国盟，因此本届大选希盟和新的祖国行动阵线（祖阵）要保住一些马来选区，例如吉打州浮罗交怡、古邦巴素和尤仑，非常困难。”

浮罗交怡和尤仑原国会议员分别是前首相马哈迪和他的儿子慕克力。2020年“喜来登事件”导致希盟政府倒台，马哈迪也遭土团党开除。马哈迪后来成立了祖国斗士党，并且与马来右翼政党土著权威党、泛马回教阵线及印度族回教徒国民联盟政党组成祖阵，要在来届大选角逐全马222个国会选区中的120个，争取组建联邦政府。

这意味着，来临大选西马会有国阵、国盟、希盟及祖阵这四大阵营混战。

对此，身为祖阵临时主席的马哈迪星期五（10月28日）晚间在吉打出席造势活动时强调，反对党只有合作才能打败巫统，他愿意忘掉国盟及土团党主席慕尤丁对他的背叛，以促成双方在大选中合作。

不过他说，慕尤丁已经拒绝了这个提议，因为慕尤丁自信国盟不必与其他阵营合作也能赢得大选，并且能再次出任首相。

政党或联盟无绝对优势 组联合政府是必然结果

马国政局自上届大选以来已发生了巨大变化，一般相信，任何阵营在本届大选都没有绝对优势，政党或联盟共组联合政府会是必然结果，谁都可能成为造王者。

马国五家不同语文的主要媒体，即中文报《星洲日报》、英文报《星报》、马来报《阳光日报》、淡米尔报《马来西亚南班》和马来语电视台Astro Awani，以及三家民调机构巧思中心、O2研究中心及华社研究中心智库最近联合展开民调。结果显示，不同种族选民对各党或联盟的支持度有明显差异。多数马来选民支持国阵和国盟，华人支持希盟，印族则在国阵和希盟之间徘徊。

不过，不论哪个种族，经济和民生问题都是选民最关心的议题。华研智库的民调显示，高达78.6%的受访者最关注生活费和物价高涨；O2研究中心和巧思中心的民调也分别显示，有57%和35%的受访者希望新一届政府能消除贫穷、减轻生活费及物价高涨的压力。

O2研究中心和巧思中心先后在今年8月至10月期间，在全马各地对大约2000名不同种族的人进行了访问调查。华研智库则访问了超过2300名华族选民。