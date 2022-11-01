天气反常渔民少出海 马国农历新年海产恐供不应求

（吉隆坡综合讯）近期天气反常导致马来西亚渔民减少出海，渔获大减，明年农历新年期间的海产供应可能因此短缺。渔民建议华族民众现在就开始囤积农历新年需要的海产。

虽然距离明年1月22日农历大年初一还有约三个月，但许多酒楼餐馆每年此时已开始陆续进货以应付过年宴席，使得市场上的海产供应开始吃紧。暴雨天气则进一步加剧了海产短缺的问题。

一年一度的东北季风期从本月开始。但雪兰莪适耕庄渔业公会主席谢俊廷接受《星报》访问时说，今年尚未进入东北季风期，天气就已阴晴不定。深海拖网渔船的出海次数因此从每周一次减少到每两周一次，甚至每月一次。

他说，鲳鱼在农历新年期间的供应量可能很少，即便是现在也已经很难找到这类鱼了。

斗鲳和白鲳在华人农历新年期间特别受欢迎，每到新年期间价格都会飙涨。

槟城鱼贩胡佩萍（译音）说，鲳鱼通常是每逢农历初一和十五的大涨潮时捕获的。但按目前天清情况来看，渔民在农历新年前出海的次数不会超过六次。

胡佩萍说：“小鲳鱼现在每公斤约60令吉（约18新元），600克或以上可卖到每公斤约80令吉。在农历新年期间，某些地方每公斤售价可达100令吉至150令吉。”

槟州威省渔民协会主席马哈迪罗也说，现在市场上已很难找到中国鲳鱼。“许多渔民已经与餐馆签约，这意味着如果我们捕获鲳鱼，也将先送去餐馆。”

海产价格随时飙升 最好现在开始囤货

彭亨深海渔民协会主席莫哈末尤斯里也发出了相同警告。他说，现在的不稳定天气将一直持续，海产价格也随时飙升。因此消费者尤其依赖海鲜过年的华族最好从现在开始囤货。