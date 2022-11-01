小马可斯：“尼格”破坏范围有限 无需宣布国家灾害状态

（马尼拉综合讯）菲律宾热带风暴“尼格”造成的死亡人数已上升至101人，但由于所造成破坏局限于部分地区，总统小马可斯认为，没有必要宣布整个国家进入国家灾害状态。

菲律宾国家减灾委员会星期一（10月31日）通报，上周末吹袭菲律宾的热带风暴“尼格”（Nalgae）导致的死亡人数，已从星期天报告的48人上升到至少101人。灾害还导致多人受伤，66人失踪。

据《菲律宾星报》报道，小马可斯星期一飞往首都马尼拉以南约30公里的甲米地省（Cavite）视察被水淹没的村庄。

小马可斯过后告诉现场记者，尼格造成的破坏是“高度地方性的”，并不广泛，因此没有必要让整个国家进入国家灾害状态。

小马可斯上个星期六（10月29日）出席灾情汇报会后，即对菲律宾国家减灾委员会的这个提议表示犹豫，并指不是全国各区都陷入灾难状态。但他当时答应会考虑这一提议。

媒体此前报道，如果宣布进入灾害状态，政府即可释放紧急资金，并在全国范围内冻结物价。

热带风暴“尼格”本次袭击了菲律宾的吕宋、维萨亚斯和棉兰老三个主要群岛，影响约59万户家庭。

棉兰老岛的比科尔（Bicol）和邦萨摩洛等四个地区的158个城镇进入灾害状态。

根据当局初步估计，菲律宾农业损失约4.35亿比索（约1057万新元），基础设施损失约7.58亿比索（约1842万新元）。

菲律宾国家气象局星期一的最新报告说，“尼格”预计将于当天下午或晚上离开菲律宾。