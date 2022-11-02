违法扣留狮城退休工程师败诉 柔佛移民局上诉再被驳回

（新山综合讯）新加坡一名退休工程师四年前遭柔佛移民局扣留，他指柔佛移民局没在规定时间内将他带到推事庭面控，也没在他向移民局认罪和缴纳罚款后释放他。柔佛移民局被判败诉后，向上诉庭上诉，不过遭驳回。

代表退休工程师黄振权（65岁）的律师阿伦卡西受访时说，上诉庭是在星期一（10月31日）驳回柔佛移民局的上诉，并维持吉隆坡高庭的判决。上诉庭也裁定移民局必须向黄振权支付1万令吉（约2980新元）堂费。

据报道，黄振权2018年2月28日晚上11时在新山的一所民宅遭柔佛移民局逮捕，之后被扣留。移民局指他涉嫌收留六名非法移民。

根据法令，移民局必须在逮捕黄振权后的14天内将他带到推事庭申请延扣，但黄振权在被扣留第26天才被带到推事庭。他因此在吉隆坡高庭起诉柔佛移民局违法扣留他12天。

移民局辩称，黄振权被捕后的第12天就被带到推事庭，但法官不满意相关证据。黄振权最终于被捕的第26天才被带到推事庭面控，法官因此裁定移民局违法扣留黄振权。

黄振权2018年3月26日在新山推事庭被控收留非法外劳、违反“1959/63年移民法令”。他认罪并当场缴付3万令吉（约8935新元）罚款，不过移民局并未立即释放他，反而继续扣留他八天。

阿伦卡西说，黄振权起诉移民局在缴付罚款后违法扣留他八天的案件之前已经胜诉。吉隆坡高庭当时宣判移民局必须赔偿黄振权。高庭将于11月16日评估赔偿金额。