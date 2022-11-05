巫统未能团结各派 反对阵营碎片化 马国大选多个选区料出现多角混战

今天是马来西亚全国大选的提名日。由于最大政党巫统未能统合党内各派，加上在野阵营呈碎片化分裂，预料很多选区会出现多角混战，最终局面很可能是选票大分散，马国政坛在选后也很可能经历一次权力大洗牌。

马国第15届大选定本月19日举行，除了222个国会选区将全面开打，彭亨、霹雳和玻璃市三州也将同步举行州议会选举。

提名日这一天，各阵营候选人须在早上9时至10时之间，到所属选区的提名中心提交表格，并确认参选资格。为期14天的竞选期随即正式开始。

根据选举委员会星期五（11月4日）发布的数据，截至当天，全国已发出4326份候选人提名表格，其中3036份是提名竞选国会议席。这意味着，很多选区很可能出现多角混战，而且竞争激烈。

马国经历了四年多的政局动荡后，本届大选必然是政治联盟对决的战场，主要阵营包括国民阵线、希望联盟和国民联盟。从至今已知的候选人布阵看来，各大联盟都有不同的策略和盘算。

马国政治学者潘永强博士接受《联合早报》访问时说，希盟经历2020年的“喜来登事件”后势力已有所减弱，因此整体上采取的是谨慎和防守的姿态；反观形势较好的国阵，采取的是较大胆的策略，包括将许多资深的巫统部长和原议员除名。

马来选票料进一步分裂

他说，国阵兼巫统主席阿末扎希是希望通过铲除异己，巩固他在党内的地位和影响力，但这可能有其他后果。“这引起许多马来中间选民对巫统的不满和失望，进而转向支持慕尤丁领导的国盟。在这样的情况下，马来选票将进一步分裂。”

此外，不少本已淡出政坛的人物如今也重披战袍，有些还改在其他政党麾下竞选。分析认为，反对阵营碎片化和新政党林立，为许多人提供了重返政坛或开拓新地盘的机会。

分析：料无政党能独赢过半议席

据选委会提供的最新数据，本届大选的选民达2117万人，较上届增加了约40％，因为落实了合格选民年龄降至18岁以及自动登记选民制。不过，在选票严重分裂的情况下，预料没有任何政党能独赢过半议席，选后政党可能再结盟以组建政府。

默迪卡民调机构的最新调查结果显示，国阵和希盟的整体支持率在伯仲之间，分别获得24％和26％的选民支持；国盟和马哈迪领导的祖国行动阵线则分别获得13％和2％支持。另31％的选民还没有确定支持哪个政党。

民调中心主任依布拉欣告诉路透社，最新民调结果再次显示，没有任何阵营能获得过半议席，选后可能需要至少三个政党来合作组建新政府。

由于预见此次选战激烈，马国警方宣布在提名日出动3万警力在各地维持秩序，并劝请各阵营支持者守秩序，勿做出挑衅行为。