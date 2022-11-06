纳吉虽入狱无法参选 彭亨北根选民仍支持国阵

马来西亚前首相纳吉因一马前子公司洗钱案入狱而无法参选，不过，彭亨北根受访选民表示，这不影响他们对国阵的支持。

纳吉长子莫哈末尼查 代表巫统出征柏拉姆再也

自1986年起，纳吉就一直是北根国会议员，但本次大选他不得不缺席。此前盛传纳吉长子莫哈末尼查会代父上阵，不过，国阵星期二宣布名单时，准候选人不是他。

代表国阵捍卫北根国会议席的是前州议员赛莫哈末埔基，他面对四个竞争对手，他们来自国盟伊斯兰党、希盟公正党和祖国斗士党，以及一名无党籍人士。

北根的四个州议席——柏拉姆再也、浮罗曼尼、柏巴，以及珍尼，也出现多角战。纳吉长子莫哈末尼查代表巫统在柏拉姆再也上阵，他2018年开始参加政治活动，出任北根区巫青团长，这是他第一次参加选举。

在北根巴刹附近经营熟食摊的努鲁伊莎（25岁）说，马国社会对纳吉入狱有各种看法，但她观察到一般北根民众没对纳吉持有负面想法。

她说：“纳吉在北根帮过很多人，包括我身边不少人，比如提供奖学金或补助金。”

在北根闹市经营杂货店的沙菲基（61岁）也认同纳吉帮过好多人，不过，他指出，纳吉入狱一事多少还是会对北根民众造成冲击，但没严重到会对国阵投反对票的地步。

对此，尼查在北根提名中心接受《联合早报》访问时说，民众只关注父亲的负面新闻，却忽略多年来他给北根带来发展。他也为北根人谋福利，做过很多好事，比如拨款给学校添设施、帮助贫困社群等等。

尼查说，他不认为父亲入狱会对自己的政治生涯形成阻碍，并强调只要保持低调并努力工作，民众最终“会喜欢你并长期信任你”。