因用于对平民发动空袭 国际特赦组织吁国际社会 停止向缅甸供应航空燃料

（雅加达／曼谷综合电）国际特赦组织呼吁国际社会停止向缅甸供应航空燃料，因为缅甸军政府把这些民用燃料转为军用，对平民发动致命空袭。

国际特赦组织秘书长卡拉马德说：“供应航空燃料给一个公然藐视人权、多次被指犯下战争罪的军队，是毫无道理的。”

国际特赦组织的报告指出，从去年2月到今年9月，它追踪八批运抵仰光的航空燃料发现，这些本该供应给民用飞机的燃料，最终运送到军事机场。

国际特赦组织的报告也列出了多家跨国企业，指它们在缅甸航空燃油供应链中扮演一定的角色。

卡拉马德说：“我们呼吁供应商、船务代理、船主和海上保险业者撤离这个有利于缅甸空军的供应链。”

国际特赦组织的调查显示，跨国公司美洲豹能源（Puma Energy）属下部分储油设施与缅甸空军基地相连，显示航空燃料的民用和军用难以区分。

美洲豹能源自2015年以来是缅甸航空燃料主要供应商。美洲豹能源回复路透社说，去年1月至今年10月5日，仅供应航空燃料用于民事用途，并未向缅甸空军供应燃料。

美洲豹能源基于缅甸局势持续恶化，它难以确保所供应的燃料仅供民用，今年10月5日宣布撤离缅甸市场。

缅甸军方近期加强空袭行动，对付各地武装组织，造成的平民伤亡震惊国内外，引发国际社会谴责。

联合国人权专员今年3月表明，对人口密集地区发动军事空袭可能构成战争罪。