菲电台主持人遭枪杀案 警方指监狱惩教署署长涉下暗杀令

（马尼拉综合电）菲律宾一名经常批评政要的电台主持人上月被枪杀，警方经调查，将统管全国监狱的惩教署署长列为嫌犯，指他下达暗杀令。

63岁的珀西瓦尔·马巴萨（Percival Mabasa）上个月3日在马尼拉郊外遭两名骑电单车的枪手射杀。警方星期一（11月7日）指控惩教署署长班塔格及惩教署安全与行动部主任祖卢埃塔涉嫌谋杀。

司法部长雷穆拉在记者会上说：“班塔格将是本国历来被控如此严重罪行的最高级官员。”

国家调查局调查员贾维尔说，马巴萨一再于广播节目中揭露有损班塔格声誉的事，因而惹来杀机。贾维尔也指出，调查揭发了政府内部已形成制度化的犯罪团体，政府须进行改革。

根据调查，暗杀马巴萨的指令由班塔格发出，经由祖卢埃塔、马尼拉一所监狱内的黑帮等六层传递，最终下达至枪手。

其中一名枪手上月向警方自首，并供出找他杀人的黑帮成员名字。祖卢埃塔先下手为强，杀了这名黑帮成员，不过这人因预感自己会被灭口，死前向亲人透露了涉及暗杀马巴萨一案的相关人士，由此协助警方破案。

班塔格已被暂停职务，受到监视。祖卢埃塔则下落不明，最后一次露面是在上周，当局已指示各关卡严加留意，以防他潜逃出国。

2016年菲律宾一所监狱发生爆炸，死了10名囚犯，当时班塔格与祖卢埃塔被控杀人罪，不过两人在2020年被判无罪。

对于新闻媒体人而言，菲律宾是世界上最危险的地方之一，许多记者死于非命，但杀害他们的凶手至今仍逍遥法外。

自小马可斯6月30日出任菲律宾总统以来，马巴萨已是第二名遇害的新闻工作者。

杜特尔特担任总统时，马巴萨经常批评杜特尔特。他对小马可斯和新政府同样不客气，对新政府的政策和官员同样火力全开。