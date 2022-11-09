【马国大选】文冬五角混战 谁是最终赢家？

马来西亚彭亨州文冬国会议席迎来五角战；重披战袍的马华前总会长廖中莱、代表希盟民行党的后起之秀雪芙拉，以及脱离民行党以无党籍身份参选的原任文冬国会议员黄德，成为各界关注的三大候选人。

2018年马国大选，时任马华总会长廖中莱在文冬不敌反风，以2032张票的落差败给了民行党候选人黄德。选举结果震撼华人政坛，廖中莱后来更辞去党职。

这一次，文冬再次成为本届大选的焦点选区之一，因为廖中莱决定重披战袍，与民主行动党再正面对决，势必一雪前耻。

可是偏偏民行党这次改变策略，换下黄德，改由年轻貌美的32岁原吉打里州议员雪芙拉上阵文冬国席，对垒四届元老廖中莱，以期抢占马来选票。面对“老姜”廖中莱，这样的策略能起到多少效用引起各方瞩目。

而原任议员黄德，则因为不满民行党临阵易将，毅然脱党以无党籍人士身份参选，为文冬选战更添变数。

黄德在上两届大选以反对兴建稀土厂及环境保护课题胜选，但之后却被批未落实承诺，引起选民不满。虽然分析普遍不看好他的胜算，但他参选可能冲击雪芙拉的选票让廖中莱渔翁得利。

《联合早报》采访团队11月7日走访文冬专访上述三位候选人。点击视频听他们评估自己的选情，同时了解文冬选民对各候选人的看法。