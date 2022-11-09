泰国撤回允许外国人购买住宅用地政策

（曼谷综合电）泰国决定撤回允许外国人购买泰国住宅用地的政策，以重新审视这个“敏感课题”。

泰国政府发言人阿努查在星期二（11月8日）的新闻发布会上说，内政部在听取各方的意见后，决定撤回这项提案。政府将分析公众意见和反馈，以评估它的整体影响。

泰国首相巴育则说，这项计划“并没有完全被废除”，而是重新审查计划，以回应人们的担忧。

据《曼谷邮报》报道，泰国内政部长阿努蓬说，这是一个敏感课题，不确定在审查后，是否会把相关提案再次提交给内阁。

泰国内阁原本已于10月25日一致通过草案，让在泰国投资至少4000万泰铢（约150万新元）的外籍人士，在曼谷、芭堤雅或其他城市购买最多1600平方米、划为住宅用途的土地。投资必须持续至少三年，而投资项目可以包括政府公债、房地产或基础设施基金。

在野的为泰党反对这项草案，认为这个计划将导致泰国土地价格上涨，对仍然没有土地的泰国人不利。一些商界领袖也对新草案表示担忧，认为泰国可能因土地投机而陷入困境。

泰国副首相威沙努说，内政部将在未来15天内重新思考这个问题并收集公众意见。“15天后，草案可以重新提交给内阁，或选择不提交。”

他也强调，草案对准身家丰厚的外国人、富裕的退休者、以及高技能专业人士和投资者，以此反驳反对党指这项草案将“出卖国家”的论点。

泰国目前只允许外籍人士购买公寓单位、通过在当地注册泰国公司的形式置产，或同地主签署长期租约。