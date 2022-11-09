平衡与中美关系 菲盼加速落实与美防务协议

（马尼拉彭博电）美国盟友菲律宾希望进一步加强菲美安全关系，加速落实与美国签署的防务协议，允许美军使用当地军事基地及兴建更多新设施等，以平衡与中美两国的关系。

菲律宾国防部发言人安多隆说，菲律宾正同美国合作，以加快落实《加强国防合作协议》里一些在前总统杜特尔特执政时期被搁置的项目。

美菲两国于2014年签署的这项协议，允许美军在菲长期轮番驻军，并可在菲律宾的军事基地建设和运营设施，但不许美军在当地建立任何永久性的军事基地。这项协议有效期为10年，被视为美国亚太战略的一部分，旨在抗衡中国在南中国海日益增强的势力。

安多隆说：“国防部致力于完成现有协议涵盖地点的基础设施改善和维修工作，以加速落实这项协议……（这包括）在现有的协议地点开展新的基础设施项目，并探讨新的地点，以建立一个更可靠的共同防御姿态。”

《马尼拉时报》日前报道，两国目前同意在菲律宾五个军事基地施行这项协议，并探讨扩增至另外五个基地。

中美两国紧张关系加剧后，菲律宾与美国就这项防务协议重新展开讨论。由于中国仍是菲律宾的一个主要贸易伙伴，菲政府须努力在中美之间取得平衡。菲律宾官员也一再警告，不应该让本区域国家陷入必须在中美之间选边站的局面。

安多隆透露，目前已准备了6550万美元（约9195万新元）的资金落实已核准的项目，这些项目预计将在下来两年内推行。

他还说，菲律宾和美国持续在讨论如何履行两国1951年签订的《美菲共同防御条约》，以确保这项条约在应对当前安全挑战方面仍合时宜。