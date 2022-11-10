数十万通勤族受影响 看守政府道歉 分析：吉隆坡16轻快铁站停摆将冲击国阵选情

马来西亚首都吉隆坡一条轻快铁路线的16个站点，星期三（11月9日）清晨突然无预警停摆，数十万通勤民众受影响。看守政府指这是罕见事件，并向民众道歉。分析员认为，竞选期间发生如此重大的公共交通事件，势必冲击国阵在雪隆都会区的选情。

公共交通运营商吉隆坡快捷通（Rapid KL）星期三上午5时在推特宣布，格拉那再也线轻快铁（LRT）的其中16个站点，从上午6时起停运七天。同一条路线的其余站点将如常运作，但运作时间都提前至晚上11时结束。吉隆坡快捷通是财政部属下政联公司国家基础建设公司的子公司。

国家基础建设公司主席阿兹哈鲁丁事后召开记者会说，停摆的站点是由于轻快铁线的速度自动控制系统（ATC）故障，造成控制中心和列车之间出现连线问题，这可能导致列车发生相撞意外。当局为了民众安全，被迫暂停这些站点的营运。

快捷通安排巴士疏散聚集在轻快铁站的大批民众，但许多民众到了轻快铁站才发现站点停摆，造成场面混乱。

让这些通勤者雪上加霜的是，在各轻快铁站点接载民众的巴士供不应求，而且路面交通堵塞比平时更严重，民众随即归咎轻快铁站点停摆。

不过，吉隆坡警方发言人说，雨天造成的多起车祸，才是造成交通异常拥堵的原因，与轻快铁站点停摆无关。

反对党随即以此抨击看守政府。民主行动党芙蓉国席候选人陆兆福誓言，一旦希盟重新执政中央，将视轻快铁系统问题为当务之急。

希盟八打灵再也区国会议员候选人李健聪在记者会批评有关部长怠忽职守。他说，看守内阁部长忙著竞选可以理解，但这些部长仍须履行日常职务。

看守交通部长魏家祥星期三下午与看守首相依斯迈沙比里前往亚依淡出席竞选活动后，依斯迈沙比里交由魏家祥回应此事。

魏家祥说，受影响的路线已经营运24年，距离25年的营运年限只差一年。当局上个月已经拨款1亿5000万令吉（约4471万新元）准备升级换代，不料更新工程尚未展开就发生被迫停运。

学者：选民将比较治理能力

马国政治学者潘永强是雪隆地区居民。他告诉《联合早报》，本次事件发生在竞选期间，因此特别考验看守政府的应变能力。他指出，希盟执政时的交通部长陆兆福目前是民行党秘书长，选民将比较双方的治理能力，这必然对马华不利。

他说：“雪隆都会区是反对党的安全区，此事将巩固希盟支持度，还将影响雪隆半城乡选区中间选民的投票取向。”