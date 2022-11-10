班登国会议席五角战拉菲兹赢面高 翁诗杰重出江湖添看头

雪州班登国会议席上演五角战，但一般相信曾担任该区议员的公正党署理主席拉菲兹赢面高。不过，以“资深新鲜人”姿态重出江湖的马华前总会长翁诗杰代表民兴党上阵，也为选情增添看头。

六届国会议员翁诗杰在2013年大选不获马华委任在班登守土后，淡出政坛，这次披上西渡半岛的沙巴民兴党战袍，回到熟悉的选区上阵。他星期三（11月9日）在选区拜票后接受《联合早报》访问，并以“谨慎乐观”回应自己的胜算。

翁诗杰说：“我感到很惊讶的是，阔别多年后再回到这里，很多老街坊和他们的孩子都还记得我。”

和他展开君子之争的拉菲兹下午受访时说，不会小看翁诗杰的实力，但指出对方已有近10年没有积极参政，可能会和选民，特别是首次投票的年轻选民脱节。

拉菲兹说：“班登是城市选区，根据以往的投票倾向，选民关注全国课题如生活费高涨、不满经济管理不当。我认为公正党可取得和以往不相上下的支持。”

拉菲兹在2013年以政治新星姿态攻下这个原为马华堡垒的选区，2018年则换公正党时任主席旺阿兹莎参选。

本届大选，班登选民人数增至14万8700人，其中华人选民占47%，马来选民45%。除了公正党和民兴党，本届大选角逐班登国会议席的还有代表国阵的马华班登区会主席梁国伟、国盟伊党的莫哈末法力克和祖国斗士党的娜迪雅。不过一般认为，莫哈末法力克和娜迪雅突围机会低。

二度上阵的梁国伟受访时说，选民已不像2018年大选时那般冷待国阵和马华。“我不否认另外两名候选人拉菲兹和翁诗杰全国知名度较高，但选民需要一名实实在在做事的本地人来服务。上届败选后我没有离开，继续服务选区。”