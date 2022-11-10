国州不同步选举 对政党有利也有风险

马国大选风云

马来西亚希望联盟和伊斯兰党执政的六个州属不愿提早解散州议会，另有四州也已于近两年先后举行州选，因此这次大选只有国民阵线执政的玻璃市、彭亨和霹雳与国会同步解散州议会，是马国史上头一遭。

马国1959年独立后的第一次大选，国州议会其实是分开选举的。1963年东西马合并后，国州选举也没同步。当时马国的执政联盟由巫统、马华和印度国大党三党组成，简称联盟。联盟就是国阵的前身。

国阵从1980年代起一直掌控国会超过三分二的议席，可谓“一党独大”，因此当时马来西亚半岛各州都是国州议会同步选举。1994年巫统成功东渡沙巴，与当地政党结合后势力渐大，开始“当家作主”，于2004年大选，让沙巴和马来西亚半岛各州同步选举，以便运用地方政治资源确保胜利。在那之后，全马只有没有巫统势力的砂拉越依旧和其他州属分开州选。

不过2008年大选掀“政治海啸”，在野阵营人民联盟（即希盟的前身）首次否决国阵在国会的三分二多数席优势，还一举赢得包括槟城及雪州在内的五州政权。马国这时开始浮现国州是否应分开选举的声音。

马国选举法令并没有规定国州选举一定要同步或分开举行，只是过去国阵在政治上拥有绝对话语权，为了政治利益及方便才一直同步选举。2008年在野势力崛起壮大，朝野政党为了各自利益，开始在此问题上大做文章。

这届大选，希盟和伊党执政的州属不同步选举，遭国阵指责是为了自身利益，迫使人民投票两次，增加选举费用。

不过，对希盟和伊党而言，不同步选举就能调集州的资源，全力攻打国会选区及国阵执政的三个州属。只要能攻破这三州，希盟和伊党必然士气大振，有助明年州选选情。如果国阵在来临大选中无法独自执政中央，那握有州政权的希盟和伊党，也有更多谈判筹码。

但是，不同步选举也有风险。若国阵大胜赢得联邦政权，接下来希盟和伊党的州属州选时，选民投票倾向可能受影响。

分开选举若成新常态

分析：对选民利大于弊

从选民角度来看，同步和分开选举各有利弊。好处是选举越多，大选“糖果”自然也多。坏处是容易让人“选举疲劳”，加上庞大的选举开支，确实劳民伤财。

不过，许多政治分析员认为，分开选举若成为马国政治新常态，对选民来说利大于弊，因为国州同步选举，选民很容易被全国大课题带风向，分开选举则能专注地方问题，加强地方政治的影响力，避免中央集权。