【马国大选】新村华裔选民 愿挺慕尤丁二度任相？

柔佛州以马来选民居多，既是巫统发源地，麻坡巴莪选区也是土团党兼国盟主席慕尤丁老巢。但是麻坡县与东甲县内多达30个华人新村，使华人新村在本届大选中成了各政党候选人兵家必争之地。

《联合早报》采访团队实地走访麻坡武吉巴西和东甲玉射这两个华人新村，发现慕尤丁和国阵候选人拉查理分别到这里来拉票，与新村华人选民互动熟络，打成一片。慕尤丁还在竞选场子上夹杂福建话，逗得在场的村民乐呵呵。

对于慕尤丁这位已经在这里连任八届的老议员和前首相，受访选民都相信他稳操胜券。71岁的陈鸿发年龄与75岁的慕尤丁相仿，算是看着慕尤丁从最早期代表巫统初征巴莪，一路做到柔佛州务大臣、首相。他形容慕尤丁算是“这一区的强人”，跟华人的接触也很好，“我会投给他”。其他候选人在他看来都是“外埠人”，无法相提并论。

油棕园主熊志坚（63岁）也说，慕尤丁在这里是老树盘根，当然有优势，可是不见得稳赢，因为国阵势力庞大，不容小觑，；看似一场三角战，实则是国盟与国阵双强对决，希盟公正党“只是陪跑的”。

慕尤丁早前暗示，这可能是他最后一次参选，为逾40年的政治生涯埋下终结的伏笔。

最后一届参选，他选择继续留守柔佛巴莪国会议席，争取第九次连任。他面对的对手是：国阵巫统最高理事拉查里，和希盟公正党地球物理科学家依斯干达沙。

地处麻坡县和东甲县内的巴莪国席属混合选区，当中巫裔选民占66%，华裔和印裔各占29%和4%。

在麻坡土生土长的慕尤丁，从1978年便代表巫统扎根巴莪选区。2016年因公开批评一马公司案而遭革职与开除巫统党籍，随后连同前首相敦马哈迪等创办土团党，2018年第14届大选上阵巴莪国席成功连任。

2020年2月暴发喜来登政变，让执政中央22个月的希盟政府倒台，敦马主动请辞首相，而慕尤丁在被指“背叛敦马”情况下当选马国第八任首相，只不过任相短短一年多就遭到推翻。

马国智库默迪卡中心今年9月进行的一项民调显示，马来西亚各政党阵营首相人选支持度方面，国盟主席慕尤丁以51％居冠，其他依次为代表国阵的看守首相依斯迈（46％）、希盟主席安华（33％），以及巫统署理主席莫哈末哈山（32％）。最低的是巫统主席阿末扎希的13％。

国盟在本届大选角逐222个国席中的171席，慕尤丁誓言拿下过半121席，由国盟自组政府，他也将再次出任首相。