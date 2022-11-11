拜登李克强亲赴峰会 亚细安领导人将商讨缅甸问题对策

本届亚细安峰会的主题是“亚细安：共同应对挑战”。根据我国总理公署文告，亚细安领导人将在展望疫后复苏的同时，讨论亚细安能如何继续秉持集体协作的精神，推动本区域和平、繁荣与稳定。

冠病疫情暴发以来的首个实体亚细安峰会在柬埔寨金边召开，亚细安领导人将讨论处理缅甸问题的下一步。在中美极力拉拢亚细安的背景下，美国总统拜登和中国总理李克强也亲自出席峰会。

李显龙总理星期四（11月10日）起，率领代表团赴金边，出席亚细安峰会和系列峰会，直到星期天。随行的有外交部长维文医生和外交部官员。在这期间，副总理兼财政部长黄循财出任代总理。

金边已加强保安，通往峰会会场索卡酒店（Sokha Hotel）的多条主要道路有警察和军人驻守，街上也可见装甲车。

亚细安轮值主席国柬埔寨定下的主题是“亚细安：共同应对挑战”。根据我国总理公署文告，亚细安领导人将在展望疫后复苏的同时，讨论亚细安能如何继续秉持集体协作的精神，推动本区域和平、繁荣与稳定。

今年是亚细安成立55周年，亚细安领导人将回顾这个区域组织所取得的成就，为加强合作和强化以亚细安为核心，规划前进方向，同时有效应对区域和全球挑战。

缅军方拒派非政治代表出席

峰会期间，亚细安领导人会就区域和国际局势交流看法，包括日益恶化的缅甸局势。

亚细安外长上个月27日召开特别会议，对缅甸境内暴力冲突不断升级和五点共识未有进展表示失望，并同意应该定下落实五点共识的具体时间表。

维文星期一书面答复国会询问时也说，亚细安领导人会在峰会上评估五点共识的落实进展，并且将不得不作出一些艰难的决定，来引导亚细安的下一步行动。

五点共识是亚细安和缅甸军方在去年4月达成的，包括停止暴力、与缅甸各方对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

缅军方仍拒绝派出非政治代表出席亚细安峰会。自去年10月的亚细安峰会以来，缅甸一直缺席亚细安的重要会议。

亚细安领袖将分别与七伙伴国举行峰会

除了缅甸和下星期六举行大选的马来西亚，另八个亚细安成员国的领导人都已飞抵金边，马国派前国会下议院议长阿兹哈，以特使身份出席峰会。

峰会期间，亚细安领导人也将与其他对话伙伴国领导人召开第25届亚细安加三峰会、第15届东亚峰会，以及分别同澳大利亚、加拿大、中国、印度、日本、韩国和美国举行峰会。

美国总统拜登确定出席亚细安—美国峰会和东亚峰会。这将是他上任以来，第二度出席亚细安实体会议，上一次是今年5月在华盛顿召开的亚细安—美国特别峰会。亚细安和美国当时承诺在11月亚细安峰会上，把关系提升为全面战略伙伴关系。

亚细安和印度也寻求将关系升级为全面战略伙伴关系。如果一切顺利，亚细安全面战略伙伴将增至四个，包括现有伙伴澳洲和中国。

中国国务院总理李克强已抵达金边，预料在星期天的东亚峰会与拜登碰面。在中美博弈加剧的背景下，两人亲自出席亚细安系列峰会，显示两国都积极在本区域投射影响力。

俄罗斯方面，外长拉夫罗夫代表出席东亚峰会。乌克兰外长库列巴星期四在金边，代表乌克兰签署加入《东南亚友好合作条约》的文件，令乌克兰成为这项条约的第50个缔约方。

亚细安峰会和系列峰会为本月在东南亚举行的三场重要峰会打响头炮，中美高层领导人下来也将出席在印度尼西亚峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会，以及在泰国曼谷举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会。

拜登和中国国家主席习近平会否如预期在G20峰会面谈，以及这将如何影响中美关系，备受各方瞩目。