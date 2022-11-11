马国雪兰莪数区豪雨成灾 多候选人取消拜票忙探访灾民

雪兰莪州数个地区星期四天降豪雨，许多住宅区和甘榜突发淹水，多名候选人包括雪州大臣纷纷取消拜票行程，赶往探望受灾民众。

雪州的巴生、沙亚南、双溪毛糯等区星期四（11月10日）下午3时许开始下起滂沱大雨。马国气象局下午4时发布豪雨特别警报，通告半岛中部和北部包括雪隆、布城地区的雨势会持续至晚上9时。水利灌溉局网页的数据则显示，雪州内三条河流包括位于八打灵甘榜布迪曼的巴谷河（Sungai Bakul）水位，已达危险水平。

雪州大臣阿米鲁丁原本晚上要走访鹅唛斯迪亚，雪州出现灾情之后，他取消了行程。他的竞选秘书处告诉《联合早报》，竞选鹅唛国会议席的大臣改变计划，要前往灾区协调州政府机构的救灾工作，要尽快给予受灾民众援助。

在双溪毛糯选区角逐的原卫生部长、国阵巫统候选人凯利和公正党候选人拉玛南下午6时许，先后前往区内的实达宏愿花园，探望约20户受影响的人家。那里的积水一度深达一米，后来随着大雨渐停而下降。

凯利在推特上贴文说，豪雨导致河流水满溢出，加上河堤不够长，结果大量河水灌入住宅区。他已联系水利灌溉局，以解决居民面对的问题。

拉玛南的竞选团队则在现场开启脸书直播将近50分钟，画面显示，即使雨停了水位仍深至小腿。有灾民陆续在镜头前向拉玛南反映他们遭受的损失，并呼吁政府给与关注和帮助。

灾民：只在这种时候才有机会求助

一个居民在住家门外指着家里的淹水，无奈地对拉玛南说：“这里，全都完了，我的家。”

另一居民当面告诉拉玛南，民众只有在这种时候才有机会求助。

凯利9月间曾表明反对在今年底的雨季举行大选。他说，历届政府基于人力资源、场地与潜在传染病三个因素，都尽量避免在年底雨季举行大选。反对党也纷纷批评国阵为了政治利益，而罔顾选民安全在雨季举行大选。

马国气象局预测，从本月至明年1月，将有四至六股持续多日且可能导致水灾的强降雨。气象局副总监希山莫哈末阿尼上个月在一场论坛上，公开表明不鼓励在这期间举行大选。