五点共识几乎毫无进展 印尼建议限缅军政府出席更多亚细安会议

李显龙总理在第41届亚细安峰会发言时，支持印尼总统佐科的提议，即除了亚细安的高级别会议之外，也应该把缅甸军方代表排除在亚细安其他活动之外。

亚细安和缅甸军政府达成的五点共识过去18个月里几乎毫无进展，亚细安下一届轮值主席国印度尼西亚提议采取更严厉的措施，包括限制更多亚细安会议只让缅方非政治代表出席。新加坡支持这项提议，亚细安将进一步检讨是不是要这么做。

冠病疫情暴发以来首次实体亚细安峰会星期五（11月11日）在柬埔寨金边正式开幕。除了因拒派非政治代表而缺席的缅甸，其他九个成员国代表讨论了疫后复苏、东帝汶加入亚细安事宜、俄乌战争与中美关系等地缘政治紧张局势，以及缅甸问题。

李显龙总理在第41届亚细安峰会发言时，支持印尼总统佐科的提议，即除了亚细安的高级别会议之外，也应该把缅甸军方代表排除在亚细安其他活动之外。

亚细安去年4月与缅甸军方最高领导人敏昂莱达成五点共识。然而，18个月过去了，五点共识的落实毫无进展。

李总理提到缅甸境内暴力事件不减反增、四名反对派人士遭处决、利益相关者之间全无对话等。他说，两任亚细安轮值主席国及它们的缅甸问题特使已尽最大努力，柬埔寨首相洪森更是亲自出面，但缅甸军方无视亚细安的努力，让人深感关注和失望。

李总理强调必须按《亚细安宪章》维护亚细安的团结和信誉。目前，亚细安峰会和亚细安外长会议只邀缅甸非政治代表出席。他认为，亚细安应认真考虑采取进一步行动，向缅甸军政府发出明确信号。亚细安协调理事会正密切追踪缅甸局势，如果仍无进展，亚细安峰会和所有部长级会议应只邀缅甸非政治代表出席。

李总理也说，缅甸没有政治代表，意味其余九个亚细安成员国将作决策，但亚细安的工作必须继续下去。

“我们不能因为一个成员国不能履行义务而受牵制，或被挟持。我们要求缅甸军政府，为他们与亚细安达成的承诺负责。与此同时，我们准备好，在促成符合缅甸人民利益的和平解决方案方面，扮演积极和具建设性的角色。”

亚细安领导人在峰会后约四小时，发布一份有关他们对五点共识落实情况的评估与决定的声明。声明提到，亚细安峰会和亚细安外长会议仍只邀请缅甸非政治代表，在有需要的情况下，亚细安协调理事会将进一步探讨缅甸由谁代表出席亚细安会议。

原则上接受东帝汶为第11个成员国

声明也说，有必要为落实五点共识制定具体、实际和可测量的指标，并有明确时间表。落实计划由亚细安外长负责制定。

亚细安领导人重申，缅甸仍是亚细安的一部分，亚细安致力于协助缅甸为当前危机找到和平和持久的解决方案。

与此同时，亚细安也在峰会后宣布原则上接受东帝汶成为第11个成员国。它正式获得观察国身份，可出席包括亚细安峰会全体大会在内的所有亚细安会议。

亚细安同日也和中国、韩国和联合国个别召开峰会。去年刚将关系提升为全面战略伙伴关系的亚细安和中国，在峰会上启动自由贸易协定升级的谈判。

今年是亚细安成立55周年，成员国领导人在讨论这个区域组织的下一阶段发展时，也关注全球社会经济形势。

柬埔寨首相洪森在开幕仪式上致辞时说：“我们如今处在最不确定的时刻，本区域数百万人的生命取决于我们的智慧和远见，取决于我们作出正确决定和政策，也取决于我们在应对所有人面对的战略挑战时采取现实做法。”

亚细安领导人星期五也发布了亚细安成立55周年声明、有关本届亚细安峰会主题“亚细安：共同应对挑战”的愿景声明，以及亚细安互联互通后2025年议程。