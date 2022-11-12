称马来选民不再支持国阵 慕尤丁：国盟将在大选发动政治海啸2.0

马来西亚大选2022

慕尤丁告诉《联合早报》，他这几天走访多州后发现，国盟的选情比11月5日大选提名日之前有所改善。“我们（国盟选情）在提名日之前处于下风，如今我们已经是领跑者之一。”

国盟主席慕尤丁认为，许多马来选民已不再支持巫统领导的国阵，垦殖区也不再是国阵的铁票区，所以第15届全国大选很可能出现政治海啸2.0。

慕尤丁是马国前首相，也是国盟柔佛巴莪区国会议席候选人。他星期五（11月11日）晚在巴莪玉射华人新村的竞选活动后告诉《联合早报》，他这几天走访多州后发现，国盟的选情比11月5日大选提名日之前有所改善。“我们（国盟选情）在提名日之前处于下风，如今我们已经是领跑者之一。”

慕尤丁指国阵已声名狼藉，选民在投票时将作出明智选择。他希望国盟能把握这股势头，再次发动类似2018年大选推翻国阵的政治海啸。

2018年的大选，前首相马哈迪与希盟联手，在投票日前夕，掀起强烈反风，引发政治海啸，让执政联邦超过60年的国阵政府倒台。

马国著名智库默迪卡中心星期五发布的最新民调显示，马来选民对国盟的支持率已从提名日前的14％，上升至11月8日的35％。

慕尤丁认为，这与他执政期间的防疫与经济援助措施有关。“民众经历（希盟执政的）22个月后，发现我的执政绩效比较好。这些都是有目共睹的，民众也认为可以信任我们。”

此外，慕尤丁星期五在脸书发文说，马来亚1956年开始设立的垦殖区，数十年来一直是国阵和巫统的堡垒区。“如今情况已经不同，垦殖民群体和家人的想法发生了变化。他们想改变生活，我能感受到他们的这股强烈意愿。”

他也说：“我了解他们的生活条件，这就是为什么我成为首相不到一年，就处理了83亿令吉（约24亿7000万新元）的垦殖民债务。”

他希望垦殖民这股要改善生活的意愿能越滚越强，并在第15届大选帮助国盟实现政权轮替。“我相信这次大选可能出现政治海啸2.0。”

马国共有317个垦殖区，主要分布在彭亨、柔佛和森美兰三州。全国垦殖民约11万人，大多为马来族。国阵政府执政时期，长期为垦殖民提供各种援助与补贴，甚至将垦殖民的债务一笔勾销。垦殖民因此数十年来一直是国阵政府的强力支持者。