【马国大选】民调称马来选民转向国盟 老慕暗喜扎希慌

马来西亚大选进入第二周，最新民调显示，马来选民有弃国阵转向国盟的迹象。

《联合早报》在马来西亚前线采访团队分赴敌对双方大本营探军情，及时捕捉到了双方主帅的两极反应：一边是国盟领袖慕尤丁扬言，将掀起另一场政治海啸；另一边则是巫统主席阿末扎希神情严肃地批民调机构不中立，宣称“华族选民正掀起一股新浪潮来支持国阵”。

民调也显示：马来选民支持度方面，希盟持续垫底；但是因为华族和印族选民支持度攀升到近七成，拉台了希盟选情，使希盟的整体跨种族支持度在各联盟中最高。

默迪卡调查机构截至11月8日的民调显示，与提名日之前十月底发布的民调结果对比，马来选民对国盟的支持度从原来的14% 翻倍增长至35%。国阵支持度则相应下滑，从十月底的37%下滑至28%。希盟则始终难以打动马来选民的心，支持率始终维持在14、15%左右。

慕尤丁11月11日晚间在柔佛巴莪玉射华人新村竞选集会上，以流利的英语告诉《联合早报》记者苏俊翔，民调符合了他在过去几天走访各州各选区感受到的民情转向，包括来到现场的华人选民，都比他预想的来得多。“我们在提名日之前不受看好，可是现在我们不一样了，大家都把我们放到了第一线。”

他预见到“某种浪潮正在积蓄势头”，国盟将继2018年后，掀起另一场政治海啸，把国阵冲掉。

在霹雳州峇眼拿督区，巫统主席阿末扎希在另一场拜票活动上面对《联合早报》记者范晓琪和郑智浩提问，暗示民调机构受贿造假不中立，偏袒“提供好处的一方”。而他所依据的，不光只是一家调查机构的民调，而是结合好几家独立调查机构的民调，总结出：印族选民对国阵的支持率增加了，甚至达到45%；而过去几天走访民情，发现“华族选民正掀起新浪潮来支持国阵”，也让他感到兴奋。

默迪卡中心也对各政党不分种族选民的支持度做了调查。结果显示，希盟虽然难以吸引到马来选民支持，但在华族选民和印族选民当中最受欢迎，支持度分别是68% 和67%，使希盟的整体跨种族支持率达35%，一枝独秀。国盟和国阵不相上下，分别是22%和21%。另有22%选民投票意向未明朗。

竞选活动进入最后六天，这批中间摇选民会如何做出抉择，甚至会不会愿意出来投票，将是各政党各联盟竞相争取的对象。