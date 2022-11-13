称各地候选人汇报选民倾向支持国阵 阿末扎希：华印选民回流掀新浪潮

根据默迪卡中心截至11月8日的民调结果，选民在提名日后对政党的看法已有变化。其中，马来选民对国盟的支持率从之前的14％，倍增至35％。国阵的支持率从37％下滑至28％；希盟则稳定维持在15％左右。

马来西亚国阵及巫统主席阿末扎希说，根据第15届大选竞选第一周的观察及各地国阵候选人的汇报，各族选民都倾向支持国阵，尤其华族和印族的支持度回升，已形成一股新浪潮。

阿末扎希是霹雳州峇眼拿督原任国会议员，本届大选在四角战中寻求连任。他星期六（11月12日）在选区为“回峇眼拿督投票”运动主持开幕后，在记者会上指出，华印族选票回流国阵的浪潮涌现，主要是因为对上一届大选后出现的两个政府，即只执政22个月的希望联盟政府，以及17个月的国民联盟政府失望所致。

他说：“走访几名国阵候选人的选区后，我很振奋。华族选民掀起了支持国阵的新浪潮……印族选民的支持率也在攀升，可能有将近45%（支持国阵），这个新浪潮显示他们都受够了希盟及国盟政府的失败。”

他还说，经历第14届大选后的各种问题及艰苦，各族人民已后悔，如今要再给国阵机会成为政府。

当询及民调机构默迪卡中心最新民调显示，马来选民对国盟的支持度高于国阵，阿末扎希指出，不能只凭一个民调机构的调查为准，必须参考和比较多家独立研究机构的数据。

他说，任何民调都应中立，一些民调机构接受赞助，作出的民调就有偏颇。“我不是在指责谁，但我认为民调应完全独立，并参考各研究机构。我们比较各民调数据后发现，各族浪潮正朝着国阵候选人而去。”

根据默迪卡中心截至11月8日的民调结果，选民在提名日后对政党的看法已有变化。其中，马来选民对国盟的支持率从之前的14％，倍增至35％。国阵的支持率从37％下滑至28％；希盟则稳定维持在15％左右。

不过，阿末扎希指出，国阵和巫统的主要支持者一直是马来选民，他们的支持度持续上涨，这种情况在年轻选民中也一样。

他说，和之前马六甲及柔佛州选时相比，年轻选民的政治意识已提高许多。根据国阵的民调，在柔佛，超过80％年轻选民支持国阵。他强调，接下来国阵竞选团队必须加倍努力，维持这个对国阵有利的趋势。