马来西亚大选2022 选举跑马灯：13日图集 发布 / 2022年11月13日 5:32 PM 97岁政坛枭雄马哈迪再战江湖，11月5日提名成为吉打浮罗交怡候选人后，马不停蹄到乡区造势拜票，精神抖擞地向支持者挥手致意。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》摄影记者谢智扬、邝启聪和叶振忠，以镜头带读者近距离看马来西亚第15届大选。 马来西亚大选战火激烈，多地上演多角战。11月9日，在希望联盟的政治堡垒槟州，工人小憩的路旁挂满各政党联盟的旗帜。（叶振忠摄） 雪州大臣兼公正党鹅唛国席候选人阿米鲁丁，出动热气球拉票，这与众不同的宣传品高挂在他的竞选办公室上方，非常显眼。（谢智扬摄） 马华前总会长翁诗杰（戴帽者）以“资深新鲜人”身份，代表西渡的民兴党上阵雪州班登国席,在11月9日走访太子园为食街拜票。（谢智扬摄） 马国政治人物竞选期间扫街拜票时，往往必须精通“十八般武艺”。图为前首相及国盟主席慕尤丁11月9日在柔佛麻坡的巴莪再也花园夜市竞选时，一时兴起就帮夜市小贩炒起粿条。慕尤丁也是国盟巴莪区国会议员候选人。（邝启聪摄） 看守首相依斯迈沙比里（右一）身为国阵此次大选的“海报男孩”，在竞选期间一直马不停蹄到全国各地助选。图为依斯迈11月9日在柔佛亚依淡苏丽雅罗斯花园的国阵造势活动与国阵新邦令金区国会议员候选人哈斯尼（右二）以及亚依淡区国会议员候选人魏家祥（右三）亲切互动。左一为柔州议会副议长及巫统实马廊区州议员三苏巴里。（邝启聪摄） 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚大选 马志工组织 助狮城马公民 收集寄送选票 马华老将黄日升迎战政坛新兵