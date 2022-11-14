接任轮值主席国 佐科：亚细安须成为区域和全球稳定支柱 不做大国代理人

印度尼西亚接棒亚细安轮值主席国，印尼总统佐科强调，亚细安必须是和平的区域和全球稳定的支柱，始终维护国际法，不成为任何大国的代理人。

亚细安峰会及系列会议星期天（11月13日）在柬埔寨金边落幕。东南亚这一周来国际外交活动不断，今年的二十国集团（G20）峰会紧接着将在印尼登场，峰会场边将举行美国总统拜登和中国国家主席习近平的首次面对面会谈。

除了呼吁亚细安避免成为大国代理人，佐科星期天下午在亚细安轮值主席国交接仪式上致辞时也说，亚细安必须是有尊严的地区，维护人类和民主的价值观。“亚细安不应该让当前地缘政治动态演化为本区域的新冷战。”

希望推动亚细安成增长中心

经济方面，他强调亚细安必须成为一个经济增长强劲、包容和可持续的地区。亚细安的能力也须加强，以应对未来20年的挑战，让这个区域组织更善于应变、反应更快，也更具竞争力。

印尼因此希望在担任亚细安轮值主席国期间，推动亚细安成为增长中心（epicentrum of growth）。

佐科也呼吁其他成员国通过亚细安方式为实现目标而奋斗，即秉承合作精神和全面落实《亚细安宪章》。

出席峰会的李显龙总理星期五发言时，也曾指出亚细安成员国不想要选边站，而是要和所有各方形成相互重叠的“伙伴圈”。

他星期天在结束三天的金边访问前，接受随行新加坡媒体访问时说，除非成员国之间能有效合作，否则亚细安将无法维持核心地位，也不会对合作伙伴有价值。

他为本次峰会作总结时说，过去两年，亚细安领导人都在线上会面，虽然合作仍在继续，但要解决真正棘手的问题，必须面对面接触、谈判、磋商，最终达成结论。

亚细安峰会时隔三年恢复实体举办，李总理认为这非常有用，本次峰会不仅得处理缅甸局势问题和东帝汶加入亚细安的申请，亚细安成员国也在讨论扩大与深化合作。

本次峰会上，美国和印度与亚细安的关系升级为全面战略伙伴，亚细安与澳大利亚和新西兰的自由贸易协定升级，亚细安—中国自贸协定的升级谈判也启动。李总理说，这些实质和具体的计划，都能让亚细安对成员国和合作伙伴更有价值。

美俄未能就用字达共识 东亚峰会联合声明难产

“习拜会”举行前夕，美国、中国和俄罗斯在东亚峰会上的互动也备受关注。

有17个国家参与的东亚峰会于金边时间星期天早上约10时30分（新加坡时间约11时30分），在中国总理李克强入席后召开。拜登当时尚未抵达会场，美国的位子因此空置。

根据白宫记者团的报告，拜登于当地时间早上10时53分（新加坡时间早上11时53分）才抵达峰会所在的索卡酒店。

另据彭博社报道，美国和俄罗斯未能就东亚峰会联合声明中使用的语言达成一致。代表俄罗斯出席东亚峰会的俄罗斯外长拉夫罗夫将责任归咎美国及其盟友，指他们就乌克兰局势使用了“绝不可接受的语言”。

俄罗斯坚决不接受把它入侵乌克兰形容为“战争”，而称它为“特别军事行动”。

东亚峰会的主席声明最终用的字眼是“军事冲突”。声明中有关加强能源合作的部分提到，东亚峰会参与国严肃地关注能源价格的激增和波动，以及供应链的中断。受正在进行的和其他军事冲突的负面冲击，连带冠病疫情的作用，全球经济、能源安全以及人民福祉和生计正受到前所未有的影响。