马来西亚大选2022 选举跑马灯：14日图集 发布 / 2022年11月14日 6:10 PM 马国政治人物在大选竞选期间特别忙碌，因为他们除了要运筹帷幄拟定战略，也要勤于接触选民争取支持，并尽量满足选民的各种大大小小的要求。图为希盟主席安华11月8日在柔佛东甲出席造势活动时与支持者自拍，并未支持者在希盟竞选恤衫签名留念。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》摄影记者谢智扬、邝启聪和叶振忠，以镜头带读者近距离看马来西亚第15届大选。 霹雳前州务大臣及土团党署理主席阿末法依沙捍卫打扪国席，面对来自“空降”选区的希盟主帅安华强攻。11月12日，也是看守青年及体育部长的阿末法依沙出席青少年电竞活动，逗趣摆造型拍照。（叶振忠摄） 国盟11月13日在霹雳州打们举行造势活动，出席者有国盟主席慕尤丁、吉打州务大臣莫哈末沙努西，以及候选人阿末法依沙。有摄影记者在泥泞中，用镜头捕捉一幕幕精彩瞬间。（叶振忠摄） 森大臣兼公正党波德申国席候选人阿敏努丁竞选办公室的工作人员，正打电话给选民通知他们11月19日投票地点。（谢智扬摄） 马国第15届大选的竞选进入下半场，希望联盟在超级周末于笨珍举办造势活动，吸引上百名支持者参与，场面相当热闹。代表希盟出征的依斯干达布蒂里国会议员候选人刘镇东上台发表政治演说之前，与台下支持者握手致意。刘镇东也是民行党柔佛州主席和全国大选备战委员会主席。（邝启聪摄） 阿兹敏11月13日出席鹅唛区华社的亲善晚宴时，受到支持者欢迎。阿兹敏承诺国盟将继续照顾华社，并打造亲商的环境。（谢智扬摄） 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 马来西亚大选 马华老将黄日升迎战政坛新兵 11月14日早报早茶：一哥、关公来助阵 马国竞选还有哪几招？