【中生代蓄势待发】努鲁依莎和拉菲兹：公正党新秀能否再创辉煌？

马国大选战况激烈，政坛老将奋力厮杀的同时，60岁以下政坛年轻领袖也正发挥出更大能量。在公正党内部，安华长女努鲁依莎和署理主席拉菲兹尤其值得关注。

努鲁依莎：继承者或革新者？

安华长女、马来西亚首位女副首相之女、马国首位女首相潜在人选……努鲁依莎的身上贴有许多标签，其中最为人熟知的是“烈火莫熄公主”。

“烈火莫熄”运动现场。（档案照）

与马国近代最轰轰烈烈的公民运动“烈火莫熄”（Reformasi）联系起来，也意味着要承受这一标签带来的压力。但努鲁依莎2022年4月接受马来西亚《东方日报》专访时，却对此欣然接受。

“一开始是人们把‘烈火莫熄公主’的标签套在我身上，但它最终带来的是一个更全面、更有意义的改革议程，帮助马来西亚面对未来，所以我喜欢！”

虽然“公主”两字有着浓厚的权力继承意味，但努鲁依莎选择将重点放在代表改革的“烈火莫熄”上。“继承”或“改革”，正是努鲁依莎23年从政路的两个关键词。

努鲁依莎生于1980年，出生时父亲安华是马哈迪的学生，母亲旺阿兹莎是政府医院的眼科医生。努鲁依莎幼年时期，马哈迪与安华两家人比邻而居，两家女儿就读于同一所中学，努鲁依莎偶尔还会搭马哈迪女儿的顺风车去上学。

18岁那年，努鲁依莎亲眼目睹父亲被马哈迪罢黜入狱。深信父亲的无辜，努鲁依莎毅然步入政坛，与母亲一同参与创办了国民公正党。

2004年安华获释令公正党士气大振，四年后的2008年大选，公正党一举赢得82个议席，打破了国阵长期以来掌握三分二多数优势的垄断局面，创下马国在野党历来最好成绩。

听闻父亲安华获释后，努鲁依莎与母亲旺阿兹莎相拥。（档案照）

2008年同样是努鲁依莎首次参与全国大选。她征战吉隆坡班底谷选区，以2万1728张票击败原任议员、巫统妇女组主席莎丽扎当选。五年后，努鲁依莎成功守住班底谷。2018年，她转战家乡峇东埔区，再次高票当选。

在公正党内，努鲁依莎2010年当选副主席，2018年8月成功连任。同年12月，由于不满马哈迪领导的土团党接纳跳槽的巫统议员，她选择辞去所有党职与官职，国会议员任满后也不再寻求连任。

喜来登政变后，马国政坛发生剧变。阿兹敏叛出、希盟倒台，促使公正党前副主席拉菲兹与努鲁依莎双双重返政坛。拉菲兹在2022年5月的党选中当选公正党署理主席，努鲁依莎虽没参加党选，却因为与拉菲兹志同道合也跟着重新活跃起来，投身参选家乡槟城峇东埔区的国会议席。

11月7日，努鲁依莎在区内与选民晨跑时，向《联合早报》表明做出改变的决心：“贪污腐败偷走了马来西亚人享受更美好生活更丰富机遇的机会，或者说一个做出改变的机会；所以我认为竞争的焦点就是：让尽可能多的年轻人为改变而投票，参与到这个过程来。这种努力至关重要。”

拉菲兹：从特优生到政坛“爆料王”

不同于努鲁依莎生于政治世家，拉菲兹1977年生于登嘉楼州勿述县，父亲是割胶工人，母亲是家庭主妇。

虽然家境清贫，重视教育的父亲将拉菲兹送入号称“马来精英与权贵摇篮”的江沙马来书院就读。在校期间，拉菲兹每年考取全级第一，以全校最优秀的成绩毕业，并获得政府全额奖学金，赴英国利兹大学电器工程系深造。

毕业后，拉菲兹进入英国一所会计公司上班。1998年安华被马哈迪革职后，拉菲兹加入“烈火莫熄”运动，受公正党委托负责组织英国和欧洲公正党。

2003年，拉菲兹回到马国，进入马来西亚国家石油公司工作。由于表现优秀，很快就擢升为公司史上最年轻的总经理。六年后，拉菲兹又到综合医疗保健公司发马（Pharmaniaga）担任总经理。

拉菲兹参与2022年大选。（拉菲兹脸书）

在安华的鼓励下，拉菲兹2009年辞去高薪职位，加入雪兰莪州经济顾问办公室，成为公正党核心成员。

2013年，拉菲兹首次参与全国大选，以2万6729张多数票当选为雪兰莪州班登国会议员，票数超过对手国阵马华公会候选人林展宇一倍多。

拉菲兹2016年创立民调机构政策措施研究中心（INVOKE）。2018年5月全国大选之前，拉菲兹根据政策措施研究中心的民调结果宣称，希盟将在西马拿下约111个国会选区，并在东马获得10至15个国会选区而得以执政中央。

当时朝野政党及国内外民调机构都不看好这个预测，甚至认为拉菲兹只是自吹自擂，连前首相马哈迪也认为希盟不可能胜选。结果，希盟真的拿下国会222席中的116席，超过执政所需112席。拉菲兹与政策措施研究中心都因此名动一时。

由于擅长从已公开甚至未公开的信息挖掘国阵政府的贪腐丑闻，拉菲兹有“爆料王”之称。2018年大选前，拉菲兹就因揭露莫哈末家族用国家养牛中心亏空公款一事，被判坐牢30个月。

公正党2018年党选时，时任副主席拉菲兹挑战寻求连任的阿兹敏。最终拉菲兹败选，但安华运用主席职权委任拉菲兹及其派系人马出任高职，引起阿兹敏不满。拉菲兹2019年宣布退出政坛。

2022年3月，拉菲兹在柔佛州选举后宣布重返政坛和参加党选，并成功当选公正党署理主席。