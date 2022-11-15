安华吁选民再给希盟一次机会 强调“我和马哈迪不一样”

马来西亚人民公正党主席安华呼吁选民，再给希望联盟一次机会执政中央，并指这次希盟和上届大选不一样，因为第15届大选希盟的首相人选是他，不再是前首相马哈迪。

他星期一（11月14日）在霹雳州和丰的希盟造势活动上指出，本届大选支持希盟不是为了成就他的首相梦，而是让希盟有机会改革国家制度，铲除贪污、杜绝种族问题、改善经济及拯救国家。

本届大选移师霹雳打扪国会选区的安华说：“马币一再贬值，投资指数表现也不好。我们尝试过（看守首相）依斯迈沙比里（当首相）、试过（国民联盟主席）慕尤丁，也试过希盟，但当时希盟的首相是马哈迪……这次不同，我和马哈迪不一样。不要拿我和他相提并论，辱没了我。”

他也批评国盟和国民阵线，在竞选期间没有谈及如何拯救国家经济，而是一再玩弄种族及宗教课题。

“他们说马来人、印族及原住民贫穷是华人的错、说支持安华就是支持民主行动党，还说民行党是共产党。他们说安华一旦当首相，男人就能和男人结婚……这些都是蠢话。”

他也批评慕尤丁政府在冠病疫情期间滥用职权，批准近5800亿令吉（约1733亿元）未公开招标的工程。安华还抨击依斯迈政府没有提出对经济复苏的具体建议，“只会睡觉”。

马国第15届大选竞选期进入最后的冲击阶段，安华星期一在霹雳展开巡回演说，从北到南共有九场造势活动。

这次霹雳最“热闹”的国会选区，是上演七角战的和丰；寻求连任的，希盟公正党候选人柯沙文，对垒国阵、国盟和祖国行动阵线候选人，以及三名无党籍人士。