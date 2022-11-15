马来西亚大选2022 选举跑马灯：15日图集 发布 / 2022年11月15日 5:55 PM 11月13日，国盟支持者在造势晚会上挥旗亮灯，高声歌唱国盟主题曲，现场一片蓝海。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》摄影记者谢智扬、邝启聪和叶振忠，以镜头带读者近距离看马来西亚第15届大选。 争夺霹雳州打扪国席的两名主要候选人希盟主席安华，以及寻求连任的国盟霹雳州前大臣阿末法依沙掀起巨型海报战。数日前打扪主要街道出现印有安华肖像的巨型海报，十分吸睛；国盟支持者随即反击，在一旁竖起写着“以为是哥斯拉啊，大哥”的海报，调侃安华的海报如哥斯拉般吓人。（叶振忠摄） 国民联盟领袖星期一（11月14日）在吉隆坡格拉末花园的大草场举办了大型集会。虽然下起倾盆大雨，现场还是吸引了数百名支持者冒雨出席，热情不减。（谢智扬摄） 希盟和国阵的“海报男孩”遥遥相望！公正党主席安华和看守首相依斯迈沙比里的大型看板，耸立在吉隆坡新街场大道收费站前方，非常显眼。两个看板相隔不到500米，形成对垒局面。 （谢智扬摄） 马国选举委员会这次大选仍要求所有选民投票后，左手食指必须沾染不褪色墨汁以防重复投票。图为柔佛州警察总部的女警们星期二（11月15日）上午提前投票后展示染墨食指。（邝启聪摄） 马华总会长魏家祥（右）星期一（11月14日）南下新山为马华地不佬国会议席候选人王晓庭（中）站台，与“妇唱夫随“协助竞选的郭光荣（左）碰拳致意。（邝启聪摄） 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 马来西亚大选 11月15日早报早茶：选战倒数四天 哪里冒出峰回路转的奇迹？ 【马国大选】打扪点燃霹雳火 安华首相梦能圆吗