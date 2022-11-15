【马国大选】打扪点燃霹雳火 安华首相梦能圆吗

竞选期已过半，希盟兼公正党主席安华在打扪燃起的“霹雳火”持续延烧，以“首相候选人”姿态上阵新战区的他要如何打动当地选民的心？这把熊熊烈火是否能够成为希望联盟的一展明灯，照亮希盟通往霹雳州政权及联邦政府的道路？

在打扪国会选区，安华除了要与原任议员、国盟土团党候选人阿末法依沙正面交锋以外，也面对国阵巫统候选人阿米鲁丁及祖阵斗士党阿都拉欣的竞争。面对安华飞象过河到打扪竞选，阿末法依沙和阿米鲁丁多次以“外来者”身份攻击安华，并强调自己土生土长的优势。

不过，《联合早报》采访团队实地走访霹雳打扪，发现多数受访选民都非常欢迎安华的到来，一些选民也直言希望安华能够带领希盟获胜，甚至出任马国第十任首相。他们表示，是不是当地人并不重要，重要的是能够倾听民心、为民服务。

对于安华在打扪引起的“首相效应”，公正党霹雳州主席郑立慷表示，这股积极效应有助于推动希盟在霹雳的选情。

“我的选区在霹雳州的南端，打扪在怡保，霹雳州的市中心，相隔那么远还是有把情绪散播到这里。”

民行党霹雳州主席倪可敏则指出，过去三届大选朝野阵营表现平分秋色，希盟这次派出重量级领袖来坐镇霹雳，就是希望能够拿下足够的州议席，单独执政霹雳州。

霹雳州尚未通过反跳槽法，大选后若出现悬峙州议会，可能还会上演议员跳槽，政权易手的戏码。对此，马来西亚政治评论员潘永强博士直言，霹雳州苏丹对议员跳槽组织政府的态度会是关键。

“如果州选后有人跳槽，苏丹不一定同意或认可，那可能就要重新谈判联合政府。”