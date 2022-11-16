希盟民行党放眼横扫槟城国会议席 马华民政：选民心态改变

有分析认为，希盟本届大选能赢下槟州所有13个国会议席，民行党也放眼横扫槟州；但马华和民政党则认为，经过2018年大选“变天”及2020年“喜来登事件”后，选民已对希盟失去信心。

槟州是马来西亚华族人口比率最高的州属，向来是主攻华人选民的政党，如民主行动党、民政党和马华的兵家必争之地。上届大选前，马华和民政党同属国民阵线，如今民政党转投国民联盟，两党分道扬镳后与希望联盟展开三角厮杀，为槟州选情增添看点及变数。