要攻破西马“三分天下”局势 民兴党西渡要当“造王者”

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来自 / 联合早报

文 /
郑智浩

发布 / 2022年11月16日 5:00 AM

　民兴党槟州主席、峇央峇鲁国会议席候选人黄泉安强调，民兴党西渡不是“天兵下降”，委派上阵的都是本土人。（叶振忠摄）
　民兴党槟州主席、峇央峇鲁国会议席候选人黄泉安强调，民兴党西渡不是“天兵下降”，委派上阵的都是本土人。（叶振忠摄）

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起源于沙巴的人民复兴党西渡马来半岛，在马来西亚第15届大选上阵角逐52个国席，其中一半在西马。民兴党槟州主席分析指，西马政局由国阵、希盟和国盟三分天下，须要的是来自婆罗洲板块的“造王者”。

黄泉安是前日落洞国会议员，本届大选在槟城峇央峇鲁选区上阵。他日前接受《联合早报》专访时提出上述看法。他认为，目前没有任何政党联盟能在大选后单独执政，东马沙巴和砂拉越届时将顺势成为“造王者”，充当稳定朝局的重要角色。

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