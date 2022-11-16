马来西亚大选2022 选举跑马灯：16日图集 发布 / 2022年11月16日 6:01 PM 马来西亚竞选期各政党联盟四处跑透透，并结合线上线下的方式努力催票。11月10日，希盟在升旗山国会议席举办座谈会。（叶振忠摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》摄影记者谢智扬、邝启聪和叶振忠，以镜头带读者近距离看马来西亚第15届大选。 霹雳最“热闹”的国会选区是上演七角战的和丰。寻求连任的希盟候选人柯沙文，对垒国阵、国盟和祖国行动阵线候选人，以及三名无党籍人士。11月14日，在国阵旗帜下竞选的国大党主席维尼斯瓦兰，竞选团队在街边挂起一长串海报，十分显眼。（叶振忠摄） 吉隆坡峇都国会选区将迎来10角战，成为马来西亚第15届大选最多候选人的选区。图为当地的一个交通圈挂满了各阵营候选人的旗帜和海报。（谢智扬摄） 公正党雪州班登国席候选人拉菲兹的竞选团队，在路边摆摊炸香蕉，再派送给路过的民众，展现与众不同的竞选方式。（谢智扬摄） 支持者高举国阵的标语和柔佛州务大臣翁哈菲兹为国阵在柔州候选人蔡智勇站台Labis（邝启聪摄） 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 马来西亚大选 【马国大选】越堤族们 1119你会回乡投票吗？ 【马国大选】凯利和希山慕丁：马来西亚未来首相？