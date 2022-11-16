【马国大选】凯利和希山慕丁：马来西亚未来首相？

从马哈迪执政时期到现在以阿末扎希为首，巫统多年来因贪污丑闻和内斗不断而臭名昭著。不过近年来，代表巫统的一些年轻新面孔倒是让人眼前一亮，让马国民众看到了巫统换血、复兴与改革的希望。

首先，当下巫统党内最亮眼的“明日之星”莫过于46岁的原卫生部长凯利。凯利其实是马来西亚少有的多才多艺型政治人物。他拥有英国牛津大学学位，主修哲学、政治、经济，当过电视台时事节目主持人，并在2017年东南亚运动会代表马国参加马球比赛并夺冠。凯利也是前首相阿都拉的女婿。

凯利是巫统最亮眼的“明日之星”。（互联网）

不过，凯利从政之路并不顺遂。阿都拉2003年10月从前首相马哈迪手中接棒后，凯利组织了一群青年为阿都拉出谋划策，结果引起马哈迪及一些巫统派系领袖不满，称凯利等人为“（首相署）四楼男孩”。

凯利在2009年3月的巫统党选当选巫青团长，但由于马哈迪等人施压而成为历来首位没有出任内阁部长的巫青团长。纳吉直到2013年5月大选后，才委任凯利出任青年及体育部长。

不过随着希盟2018年5月胜选上台，凯利失去了官职。一个月后，他在巫统党选越过副主席与署理主席等职位直接竞选党主席，但败给现任主席阿末扎希，这让他连党职也丢失了，并进一步得罪党内当权派。

2022年10月10日国会解散后隔天，凯利隔天就在面簿贴文告别自己连任三届国会议员的森美兰林茂选区，因为66岁的巫统署理主席莫哈末哈山看上了这个选区。

凯利依然接受党内安排，转战新战区，投身七角混战；能否挺过这一关、保住国会议席，仍是很大的未知数。

相比之下，被视为未来首相潜在人选之一、原任国防部高级部长希山慕丁的仕途顺遂得多。

希山慕丁应对马航MH370事故的表现获得马国民众肯定。（法新社）

希山慕丁来自柔佛政治世家。祖父是巫统创党人翁惹化，父亲是马国第三任首相胡先翁。纳吉则是希山慕丁的表哥。拥有这样的家世背景，希山慕丁一直被视为纳吉之后可能接任首相的人选。

勉强归为“中生代”的希山慕丁已61岁，政治资历相当完整，1999年起陆续担任青年及体育部长、教育部长、内政部长、国防部长、代交通部长、外交部长，以及国防部高级部长。

2014年3月马航MH370航班失联，希山慕丁临时受委代交通部长。他当时从容面对国际媒体，淡定地化解许多质疑，获得马国民众肯定，也让国际社会开始注意到这名“纳吉的表弟”。

不过，希山慕丁这些年来也引发好些争议。例如他2005年至2007年三度在巫统大会高举、亲吻及挥舞马来短剑，引起当地非马来族社群不安，间接导致国阵在2008年3月大选遭遇重挫。

希山慕丁2021年4月2日以外交部长身份访问中国时，以中文称中国外长王毅“大哥”，也遭在野党抨击。希山慕丁原本与纳吉关系密切，但一马公司丑闻暴发后，他就与纳吉保持距离。

慕尤丁与依斯迈执政期间，希山慕丁和凯利一样被归类为“官职派”，与纳吉和阿末扎希为首的当权派分庭抗礼。

希山慕丁和凯利下来要如何取得当权派信任，或至少稳住自己在党内的地位，是他们面对的重大挑战。