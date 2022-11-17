希盟批国阵贪污国盟由叛徒组成 吁选民助重演2018年大选胜利

这是希盟在19日投票日前的最后一场大型集会。最近，马国的几份民调都显示，希盟的支持率领先国民阵线和国民联盟，有望在来临大选中赢得最多议席。

马来西亚第15届全国大选投票日进入倒数，希望联盟举行投票前最大型造势会。各成员党党魁批评国民阵线贪污，并指国民联盟由“叛徒”组成，呼吁选民助希盟重复2018年大选的胜利。

希盟造势大会星期三（11月16日）晚在安邦再也市议会多用途礼堂外举行。这也是希盟在19日投票日前的最后一场大型集会，各成员党的主要领袖都有出席。

安华为候选人站台 称阿兹敏是叛徒须被踢走

虽然活动中途下起雨，但现场数千名支持者情绪高昂；希盟在社交媒体上的直播也吸引近3万人线上观看。希盟兼人民公正党主席安华到场时，全场气氛沸腾。

安华说，他特地选择到鹅唛选区举行这场活动，是因为鹅唛有叛徒，“而叛徒一定要被踢出局”。

鹅唛原议员阿兹敏，上届大选以公正党旗帜当选，但后来却在2020年“喜来登事件”中带领十多名派系成员退党，间接促使希盟政府倒台。希盟在本届大选打着“收拾叛徒”的口号，在鹅唛派出现任雪州大臣阿米鲁丁上阵。

民主行动党秘书长陆兆福致辞时说，他今晚看到选民的热情后，认为希盟在本届大选会比2018年取得更大的胜利。

陆兆福：投给希盟是投给安华

陆兆福说：“投给国阵的一张票，是投给巫统主席阿末扎希的一张票；国盟说在大选后会跟国阵合作，因此投国盟，也是投给阿末扎希。但是，投给希盟，是投给安华。”

陆兆福说，安华比起慕尤丁和依斯迈沙比里“更有智慧和精力”，并指希盟才有能力照顾马国的多元族群。

最近，马国的几份民调都显示，希盟的支持率领先国民阵线和国民联盟，有望在来临大选中赢得最多议席。

诚信党主席莫哈末沙布则说，自己曾竞选10届大选，这是巫统和伊斯兰党最分裂的一次。他说，虽然希盟之前在州选举中落败，但已重新团结起来；随着反跳槽法令落实，“喜来登事件”永远不会再发生。

在本届大选与希盟合作的民主联合阵线（MUDA，睦达）主席赛沙迪也出席了造势活动。他形容，年轻人是“夹心时代”，难以负担昂贵的生活费及住房。“全球经济明年将面临衰退，情况会更糟。因此这届大选非常重要，将决定国家的未来。”

赛沙迪呼吁年轻选民积极投票，并重申睦达将全力支持希盟，在来届大选执政联邦。

希盟17日将继续在全国各地举行规模较小的造势活动，安华则将在投票日前夕（18日）回到霹雳州打扪选区造势。