马来西亚大选2022 选举跑马灯：17日图集 发布 / 2022年11月17日 5:00 PM 11月16日希盟+AYUH MALAYSIA在新山举办大型政治演讲！形成一片“旗海“ 。（邝启聪摄） 字体大小: 小 中 大 《联合早报》摄影记者谢智扬、邝启聪和叶振忠，以镜头带读者近距离看马来西亚第15届大选。 霹雳州焦点选区打扪掀起海报战，国盟候选人阿末法依沙的肖像看板写着“Never Lost In Tambun”（不曾消失于打扪），一语双关也寓意“不会输掉打扪”。11月16日，这个看板已遭人破坏，被涂掉“Never”（不曾）字眼，另一位打扪国席候选人安华的海报则四处可见。（叶振忠摄） 希盟及公正党主席安华的巨型海报设置在路旁后，国盟竞选团队立即摆出数个“坦克车”对准海报发起攻势。希盟也不甘示弱，后来也祭出更大的“坦克车”对峙，你来我往，创意十足。图摄于11月16日。（叶振忠摄） 希盟11月16日在雪州鹅唛举行的造势大会气氛热烈，公众一起打开手机照明灯挥舞，形成一片“灯海”。（谢智扬摄） 11月16日由于一直下着小雨， 支持者用传单放在头上挡雨。（ 邝启聪摄） 希盟+AYUH MALAYSIA在新山举办大型政治演讲。（邝启聪摄） 请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息 热词 马来西亚大选 公正党吉打州候选人 卡鲁巴耶竞选期间逝世 11月17日早报早茶：安华人气翻盘？老调重弹选民依旧买账？