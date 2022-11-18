学者：马国大选后极可能出现悬峙国会

马来西亚大选2022

马国大选风云

马来西亚第15届全国大选竞选期已进入最后一天，多项民调都显示希望联盟、国民联盟与国民阵线三大阵营选后都无法单独执政，这可能导致马国出现“悬峙国会”（hung parliament）。

学者认为，如果各阵营选后无法合作组织政府，到时还可能出现比“悬峙国会”更糟的情况，即“四分五裂”的国会。不过，各阵营选前不会公开与其他阵营讨论选后合作事宜，因为这将影响自己的选情。所以阵营目前都全力冲刺以拿下更多议席，选后才能有更多谈判筹码。至于党内或支持者反弹，也只能留到选后再安抚。

马国的华社研究中心智库（简称“华研智库”）星期四（11月17日）发布调查报告指，马国选民11月19日投票后，可能出现没有任何阵营在国会拥有过半席次的结果，各联盟到时都必须拉拢其他政党，以凑足至少112席来组织新政府。

报告说，若只聚焦希盟、国盟与国阵三大联盟，先不考虑其他地区的政治联盟，那到时将有四种可能的组合，包括国阵与国盟、国阵与希盟、希盟与国盟，甚至是国阵、国盟、希盟三方合组大团结政府。

根据国际民调机构YouGov的民调，希盟目前的支持度有35％，领先国盟的20％与国阵的17％。马国智库默迪卡中心11月5日至8日进行的民调也得出类似结果，它发现西马35％选民支持希盟，22％支持国盟，21％支持国阵。

默迪卡的民调也发现，竞选期开始后，国阵在西马的马来选民支持率从提名前的33％滑落至28％，国盟的马来选民支持度则从提名前的20％增至35％。

马国政治学者潘永强接受《联合早报》访问时说，这次大选后极可能出现悬峙国会，因为国盟的马来选民支持度超过国阵。他指出，马来选票分裂后，分布在国盟与国阵两大阵营，但没有一方过半。

潘永强指出，这届大选如有悬峙国会，各阵营应该早有预判并进行沙盘推演，因此筹组联合政府相信不会费时太久。“如果是国阵与国盟重新组阁，同样由马来人主导，双方支持者不会有太多意见。”

“如果希盟与国阵合作，希盟为重夺政权不会有太多异议。国阵向来有跟不同族群政党合作的历史，在政局稳定与族群和谐的说词下，又能排除土团党壮大，要说服支持者也不会太困难。”

马国智库国际战略机构高级顾问陈贞团告诉《联合早报》，希盟、国阵与国盟选前很可能已经个别私下讨论选后合作事宜，但各党在投票日前都不会承认，因为担心这会影响选情。

他认为，各阵营在选前将继续互相指责，同时全力拿下更多议席，以便选后能在组织政府时拥有更大发言权。至于与政敌合作可能引起的党内与支持者反弹，陈贞团说：“只能留到选后才安抚了。当务之急是争取更多议席。”