马国大选今投票 战况激烈料出现“悬峙国会”

今天是马来西亚第15届全国大选投票日，2117万选民将投选出领导国家的新政府，但持续多年的政治动荡能否在此次选后终止，将取决于最终执政的政治联盟是否能掌握令人信服的绝大多数席位。

根据马国多个最新民调，政治乱局结束的可能性相当低，选后更可能的是出现“悬峙国会”的局面。

马国民调机构默迪卡中心在投票日前夕（11月18日）公布的调查结果显示，希望联盟虽有望赢得82席成最大赢家，但未能跨过独立组成政府的112席门槛。国民联盟有望赢得43席，国民阵线料只得15席。

至于首相人选，希盟主席安华的支持率最高，达33％，领先国盟主席慕尤丁（26％）和国阵的看守首相依斯迈沙比里（17％）。

另三家民调机构——政策措施研究中心（Invoke）、巧思中心（Ilham Centre）和埃米尔研究机构（Emir Research）的最新民调也得出相似结果，即希盟继续保持领先，但没有任何联盟可单独执政。

一般预测，联盟和个别政党选后将再结盟以凑足执政所需议席，因此东马政党如砂拉越政党联盟（GPS）可能成为造王者。

14天的竞选期在星期五（18日）晚上11时59分结束，所有拉票活动过后都必须停止。

在跨入午夜之前，各阵营的造势火力全开，线上及线下同步拉票。安华一天内在霹雳州连跑12场，巫统主席阿末扎希及祖国行动阵线主席马哈迪晚上都发表选前最后演讲。

由于本届大选来得仓促，又在雨季，因此选举气氛直到投票日前几天才明显大热。希盟和国盟加紧到全国各地举行群众大会，领袖们更到处为候选人站台。不过，国阵这回主要是由候选人在各自选区拉票，而没有召集大型活动。

马国拉曼大学新闻与政治系学者刘惟诚接受《联合早报》访问时说，国阵的策略是要保住基本盘，因此由候选人专攻各自选区。“另一个原因可能是巫统党内出现分歧，加上阿末扎希将多名原议员除名，引起基层不满，因此基层不愿给予配合。”

这是马国历来候选人最多的一次大选。吉打巴东色海选区的竞选因候选人逝世而改期后，目前有939人角逐221个国会议席。由于全国爆发多角战，很多选区还战况激烈，因此大选结果更难预测。

根据选举委员会，西马的投票时间为早上8时至下午6时，东马从早上7时至下午5时30分。预料各大阵营的领袖今晚将聚集在首都吉隆坡一带，等待开票。

希盟巴东色海国会议席候选人卡鲁巴雅（69岁）星期三突然逝世，选委会议决，该选区定11月24日重新提名，12月7日投票。