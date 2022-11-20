砂拉越水淹及膝 无阻选民投票

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月20日 5:00 AM

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砂拉越峇南国会选区部分地区淹水，选务人员无法抵达其中11个投票站。马来西亚选举委员会因此宣布展延峇南国会议席的选举。

砂拉越峇南（Baram）地区自星期五（11月18日）开始暴雨不断，多条主要道路全部淹水。从选民上载到互联网的照片可见，水位深约40公分，到成人膝盖位置。

不过这无阻选民履行公民义务。星期六（19日）投票日当天一早，好些居民就徒步涉水或坐船前往投票站，并在水中排队等待投票。

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