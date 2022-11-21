安华虽宣称已集齐112席 国盟获东马两联盟支持组阁机会高

砂拉越政党联盟主席阿邦佐哈里星期天说，将与沙巴人民联盟、国盟及国阵组建联合政府。不过，慕尤丁过后发出的文告没有提到国阵，也没说明如果少了国阵，他将如何争取至少112名国会议员支持。国阵随后也发文告否认与国盟协商共组政府。

马来西亚第15届全国大选成绩揭晓后，国盟主席慕尤丁和希盟主席安华先后召开记者会，宣称自己将组织新政府，但砂拉越政党联盟与沙巴人民联盟已表明支持慕尤丁，提高了国盟胜算。

分析员认为，马国政局在大选后回到喜来登事件后的情况，谁会出任新首相，很大程度将取决于国家元首。

这次大选出现如分析员所预测与选前民调所揭示的悬峙国会。希盟这次拿下82席，成为国会最大的政党联盟，其次是国盟，取得73席。这次的投票率为73.89%，比2018年大选的82.32%低了超过八个百分点。

马国政局在这次大选后发生许多改变，其中包括上届大选堪称呼风唤雨的97岁前首相马哈迪，此次不但在原选区浮罗交怡落败，还因得票数不达标而失去按柜金，这是他从政数十年来的第一次。马哈迪星期天表示，他接受选举结果，“人民已经摒弃我”。

星期六投票结束后，正式投票结果还没公布之前，国盟主席慕尤丁星期天（11月20日）凌晨3时就在吉隆坡格林玛丽高球乡村俱乐部的国盟开票中心召开记者会说，他已经收到国家王宫的信函，并坚持不与希盟合组政府。不过，他拒绝透露信函内容。

安华约半小时后也在梳邦再也帝盛酒店的希盟开票中心召开记者会说，已经有至少112名国会议员支持他组织政府，不过他拒绝透露这些占过半议席的议员来自哪个阵营。他强调，当务之急是觐见国家元首，御准他组织政府。

慕尤丁接着在星期天上午于社交媒体发布照片，显示他与国会最大党伊斯兰党主席哈迪阿旺，以及砂拉越政党联盟（砂盟）主席阿邦佐哈里开会商讨组建新政府事宜。

阿邦佐哈里说，砂盟将与沙巴人民联盟（沙盟）、国盟及国阵组建联合政府。这些政党联盟占国会222席中的131席，已经超过112席的执政门槛。

慕尤丁过后发文告说，沙盟、砂盟、国盟及其他多名议员都支持他出任马国第10任首相。慕尤丁的文告未提到国阵，也没说明如果少了国阵，他将如何争取至少112名国会议员支持。国阵随后也发文告否认与国盟协商共组政府。

马国政治学者潘永强告诉《联合早报》，按威斯敏斯特议会内阁制，元首应先邀请获得议席最多的阵营领袖组阁才符合最新民意。他说，希盟尽管在议席与得票率都是最大阵营，但却输在马来选民的支持。“这显示马来选民并未认可安华组建政府，这是安华最大的劣势。”

潘永强说，东马政党接下来在组建联邦政府方面的角色将更吃重，未来必将根据“1963年马来西亚协议”争取更多权利，砂拉越更将逐渐成为半自治地区。

学者：巫统选择决定政局走向

潘永强指出，国盟即使有东马政党支持，席位还是达不到112席的执政门槛。“巫统才是国盟能否组建政府的关键。如果巫统选择希盟，马国政局就会有不同走向。”

他说，巫统不同派系对组建政府有不同考虑。巫统主席阿末扎希向来倾向希盟，但希山慕丁等人则亲国盟。“但阿末扎希正因败选而遭党内逼宫，接下来不一定有能力主导巫统的决定。”

国家王宫星期天发文告说，由于没有政党取得国会过半议席，元首已经要求国会下议院原任议长阿兹哈联络各党党首及总秘书准备各党议员的法定宣誓书，并在星期一（11月21日）下午2时前呈交国家王宫。

马国智库国际战略机构高级顾问陈贞团告诉本报，这是2020年2月23日喜来登事件后情况的翻版，当时希盟是国会最大政党联盟，但国家元首并未让希盟优先组建政府，而是邀请所有政党领袖合组政府。

陈贞团说，各阵营目前可以结盟的选择有限。“到底谁出任新首相，很大程度仍必须由国家元首决定。”