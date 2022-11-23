印尼西爪哇地震至少268人罹难 佐科下令优先解救受困生还者

（展玉镇综合电）印度尼西亚西爪哇省星期一（11月21日）发生5.6级地震后，罹难者激增到至少268人，死者多为儿童，另有100多人失踪。印尼总统佐科下令搜救工作优先解救受困的生还者。

这次的震中在首都雅加达东南约75公里处的展玉镇（Cianjur），震源深10公里，属浅层地震，因此破坏性较大。

据官方，有2万1000多所房屋被毁或受损，近6万人被迫逃离家园。伤者超过1000人，另有至少151人下落不明。

当局警告，伤亡人数还可能继续增加，因为仍有很多人受困。

印尼搜救机构负责人阿尔菲安迪星期二在记者会上说，由于地震发生在当地时间下午1时，学童都在学校上课，很多人没能在校舍倒塌之前逃出。此外，由于山体滑坡和道路受损，好些灾区搜救队无法到达，救援工作受阻。

地震引发多处山体滑坡，至少一个村庄被埋。在灾情严重的古格南（Cugenang）地区，不少房屋被倾泻而下的泥土掩埋，很多居民赶到现场，焦急地寻找失踪的亲友。

阿里斯（45岁）说：“我来这里是为了找我的家人，我的嫂子。她的房子在山体滑坡中被埋了，共有三个人，她和两个孩子。”

在一所学校，一名男孩在协助其他人脱困时，被坍塌的屋顶砸中身亡。

获救的14岁少年穆尔雅迪事后受访时说，他的脚困在混凝土块下，12岁好友及时赶来帮他脱困，岂料他再去协助另一名同学时却被塌下的屋顶压个正着。“我当时根本无能为力，因为我的脚和背部受伤了。他被困之后，还叫我快走。”

佐科星期二到灾区巡视时说：“我下了指示，优先救出仍被困在瓦砾堆下的人。”

他向灾民承诺，政府将提供紧急援助，灾后的重建工作会包括建造抗震房屋，为居民应对未来的自然灾害提供保护。

所罗门群岛发生7级地震

西爪哇省长里德万在脸书贴文说，当局正协调救援分队在14个受灾地区进行急救和疏散。先前在户外接受治疗的大约100名伤者已经转移到多家医院。

南太平洋中的所罗门群岛星期二也发生7级地震，造成首都霍尼亚拉部分地方断电，不过没有人员重伤或建筑物严重受损的报告。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，澳洲随时可为发生地震的印尼和所罗门群岛提供援助。