对祖阵大选全军覆感到难过 马哈迪：今后专心写国史

马来西亚前首相马哈迪领导的祖国行动阵线在第15届大选全军覆没，马哈迪说，今后他会专心书写有关国家历史和重大事件的文章。
马哈迪也是祖国斗士党创办人。他星期三（11月23日）在脸书发文指出，他对祖阵在大选中一无所获感到难过，但他接受人民的选择，并希望胜选的一方能成立新政府。
他说，由于一席未赢，斗士党无法在国会扮演反对党的角色，不得不放弃原本要落实的国家发展计划。“斗士党现在能做的是检视胜选一方的执政方向。我们希望不管谁是政府，都能解决国家面对的问题。”
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马来西亚前首相马哈迪领导的祖国行动阵线在第15届大选全军覆没，马哈迪说，今后他会专心书写有关国家历史和重大事件的文章。
马哈迪也是祖国斗士党创办人。他星期三（11月23日）在脸书发文指出，他对祖阵在大选中一无所获感到难过，但他接受人民的选择，并希望胜选的一方能成立新政府。
他说，由于一席未赢，斗士党无法在国会扮演反对党的角色，不得不放弃原本要落实的国家发展计划。“斗士党现在能做的是检视胜选一方的执政方向。我们希望不管谁是政府，都能解决国家面对的问题。”
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