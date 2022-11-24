不满扎希致函元首称支持希盟 国阵多名领袖要求交代

马来西亚社交媒体星期三流传一份据说是国阵主席阿末扎希致国家元首的信函，表明国阵30名国会议员都一致支持希盟主席安华出任首相。但国阵成员党指国阵最高理事会并没有讨论此事，要求阿末扎希出面交代并辞去主席位。

消息人士星期三（11月23日）告诉《星洲日报》，数名国阵成员党领袖在星期二（11月22日）晚上的国阵最高理事会议表明不满阿末扎希这么做，并要阿末扎希解释为何向国家元首这么说。根据信函，阿末扎希宣称国阵最高理事会在较早一场会议上同意与希盟合作组建联邦政府。