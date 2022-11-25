打破五天来悬峙僵局 安华就任马首相 首要任务提振经济

安华在宣誓就任马来西亚首相后的第一场记者会上证实，新政府的三大成员是希盟、国阵及砂盟，强调他有超过130席的强大多数。安华也说，为了维护稳定及照顾全民，他准备接受其他政党，包括国盟加入政府。

马来西亚新首相人选尘埃落定。希望联盟主席安华星期四下午5时零7分，在国家王宫宣誓就任马来西亚第10任首相。安华表明，提振国家经济、提升人民福祉是首要任务。他也表明，绝不同贪污妥协。

分析：如何组阁是首项挑战

分析认为，安华下来的第一项挑战是，要组成范围多广的团结政府？要如何在僧多粥少情况下，组织一个各党满意，但又不臃肿的内阁，以维持政治稳定，带领国家走出经济困境。

马国国家元首苏丹阿都拉星期四（11月24日）早上召开马来统治者特别会议，国家王宫中午过后发表声明宣布，元首委任霹雳州打扪区国会议员安华为首相。

五天来悬峙僵局终于打破，安华也结束长达24年的等待，一偿夙愿出任首相。安华受委任相的消息传出后，聚集在安华办公室外的三大种族支持者齐声欢呼。

不过，国家元首提醒各方，这次大选“没有一方全赢，也没有一方全输”，大家须共同为了国家与人民重新合作。他引用马来谚语促请各方不计前嫌，重新和好，专注为人民带来最好的服务。

安华宣誓就职后，在夫人旺阿兹莎陪同下，晚间在雪兰莪州双溪龙俱乐部召开任相后的第一个记者会。他证实，新政府的三大成员是希盟、国民阵线及砂拉越政党联盟。三方掌握的议席分别是希盟82席、国阵30席及砂盟23席，因此，安华强调他有超过130席的强大多数。

安华也说，为了维护稳定及照顾全民，他准备接受其他政党，包括国民联盟加入政府。他希望国盟能考虑，让联合政府的成立能够成功。

12月19日召开国会 进行信任动议投票

当被询及国盟主席慕尤丁质疑他没有大多数支持，安华说，新国会下议院第一场会议将在12月19日召开，届时国会议员宣誓就任后，首个议程就是对首相信任动议投票，到时就能证明他有多数国会议员支持。

针对副首相人选，安华说，到目前为止，既然首相人选来自希盟，那副首相人选将来自国阵以及砂盟，这两个阵营是希盟之外联合政府的最大成员。

慕尤丁在安华入宫宣誓就任首相之际召开记者会，坚称获得115名国会议员支持他出任首相，并展示一叠文件称是有关议员签署的法定文件。他向安华发出挑战，要他出示掌握多数支持的证明。

马国上个星期六（19日）举行大选后，没有任何政党或联盟赢得过半议席。过去数天，各方聚焦两大政治联盟希盟和国盟的合纵连横，国阵和砂盟成了双方拉拢的主要对象。安华和慕尤丁都声称有超过半数议员支持，但国家元首星期二（22日）召见两人后表明，没有任何国会议员获得简单多数优势。

星期四凌晨，巫统最高理事会宣布，支持“不是由国盟领导的联合政府”，形势开始对安华大好。当天早上，安华的主要盟友民主行动党公开就过去可能发表过冒犯砂州政府及人民的言论向砂盟道歉；砂盟主席阿邦佐哈里在安华宣誓就任后发声明说，砂盟接受民行党的道歉，并加入安华领导的团结政府。沙巴人民联盟主席哈芝芝诺稍早时也表态支持团结政府，相信是希盟最终能组织政府的关键。

希盟和国盟的拉锯战导致社交媒体开始出现极端言论，公正党和民行党先后发文告，敦促民众尤其是希盟支持者不要举办任何形式的集会或庆祝活动，以杜绝挑衅风险。