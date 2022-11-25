唯一条件是须接受良治和无贪腐原则 安华：欢迎其他阵营加入联合政府

身为改革派领袖，安华在记者会上指出，在竞选期间，一些别有居心的人煽动种族主义情绪和言论，对选民心理造成混乱。他重申会尊重宪法，政府将继续维护马来人的权利和回教在联邦宪法的地位。

马来西亚第10任首相安华对其他政党与议员伸出橄榄枝，他表示欢迎来自其他阵营的议员加入联合政府，唯一条件是他们必须接受良治和无贪腐的基本原则。

安华星期四（11月24日）宣誓上任后，晚上9时在双溪龙俱乐部首次以首相身份召开记者会。安华强调，新组成的联合政府将专注于确保国家和经济稳定。“我们现在要把焦点放在经济，尽一切努力恢复人民的福祉，确保贫困和边缘族群获得保护。”

首相人选尘埃落定有力提振马国市场信心。股市星期四大涨超过3%，令吉汇率也一度飙升多达1.5%，创下近两个星期来的新高。

安华说，这让他感到非常欣慰。他也表明，会履行竞选期间所作出的承诺，不领首相薪水。

安华领导的联合政府主要来自希盟、国阵，以及砂拉越政党联盟（GPS）三个联盟。他形容新政府将是一个“团结民族的政府”，并欢迎来自其他阵营，包括国盟的议员加入。“他们加入的唯一条件是，必须接受推行良善治理、无腐败的基本规则。”

安华用马来语发言时强调，绝不会对贪污行为妥协，现场支持者鼓掌欢呼。

身为改革派领袖，安华在记者会上指出，在竞选期间，一些别有居心的人煽动种族主义情绪和言论，对选民心理造成混乱。他重申会尊重宪法，政府将继续维护马来人的权利和回教在联邦宪法的地位。

他补充说，马来西亚是一个有60多年历史的国家，每一名马来西亚人，不论民族、宗教信仰、地区，都不应该在他领导的政府下被边缘化。

形容中国为“重要邻国”

被问到新政府将如何处理与中国的关系时，安华形容中国为“举足轻重”的“重要邻国”。他说，政府会优先加强与中国在贸易、投资和文化领域的关系，“不会保持现状”。安华也强调，马国与世界其他地区，包括美国、欧洲、印度和亚细安的关系同样重要。

安华出任首相后，不少民众关心新政府是否会宣布特别公共假期。在推特上，“公共假期”的标签登上推特热搜。希盟在竞选期间并没承诺会给予特假，但安华宣布将下星期一（11月28日）列为特别假期，全国放假一天。

安华打趣说，星期五不是假日，因此他早上10时就会到布城首相办公室，履行首相职务。“我明早8时30分有个会议。原本想在早上9时进办公室，但我赶不及，所以我会在10时打卡上班。”

安华在记者会结束后，不忘与支持者高喊“烈火莫熄”口号。有支持者用马来语回应“斗争到胜利”时，安华笑道：“已经胜利了！”